The Walking Dead: Dead City přichází na AMC

23.01.2025 14:34

DNES!

Fanoušci kultovního seriálu The Walking Dead, připravte se na nečekané zvraty a akci, protože na vaše obrazovky míří seriál The Walking Dead: Dead City!

Tento příběh přináší svěží energii a nový pohled na svět, který jste si zamilovali. Nechybí ikonické postavy, nové tajemné tváře a prostředí, které přináší nové výzvy v postapokalyptickém světě. První díl bude mít premiéru 27. ledna ve 22:00 na AMC. Každé pondělí ve stejný čas budete moci sledovat pokračování dramatických událostí, které se odehrávají na Manhattanu.

▲ The Walking Dead: Dead City. Trey Santiago-Hudson as Jano, Lauren Cohan as Maggie Rhee, Jeffrey Dean Morgan as Negan (foto: Peter Kramer/AMC)

The Walking Dead: Dead City se odehrává v rušné čtvrti Manhattanu, kde se Maggie (Lauren Cohan) a Negan (Jeffrey Dean Morgan) znovu setkávají, aby společně čelili novým hrozbám. V první epizodě s názvem „Old Acquaintances - Staré známosti“ se jejich cesty zkříží s tichou mladou dívkou Ginny, zatímco je pronásleduje maršál Armstrong. Nový spin-off seriálu režírují talentovaní tvůrci Kevin Dowling, Monteiro Gandja a Yaconelli Loren, kteří přinášejí svěží a napínavé vyprávění dramatického příběhu. Výkony Charlese Gaie, Jeffreyho Deana Morgana a Lauren Cohan slibují fanouškům nezapomenutelný zážitek.

Série nás zavádí do nových scénářů, kde se obnovují stará spojenectví a na každém kroku se objevují nová nebezpečí. Diváci se ocitnou v temných uličkách a zákoutích města, kde se pravidla hry neustále mění. Hlavní postavy budou muset překonávat nejen fyzické překážky, ale i vlastní vnitřní konflikty, což každé scéně dodává ještě větší hloubku. Každá epizoda bude plná nepředvídatelných událostí, které budou diváky udržovat v napětí a nejistotě, ať už půjde o nečekané zrady nebo nebezpečí závislá na okamžitých rozhodnutích.

Nenechte si ujít tento unikátní pohled na postapokalyptický svět a připravte se na večer plný napětí. Zapište si do kalendáře 27. leden a připojte se k Maggie, Neganovi a Ginny na jejich nebezpečné cestě ve 22.00 na AMC!

zdroj: AMC