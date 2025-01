Začalo natáčení další řady Odznaku Vysočina

31.01.2025 09:53

Začátkem ledna se opět rozběhlo natáčení další série oblíbeného detektivního seriálu Odznak Vysočina. Již po čtvrté se tak štáb tvůrců a herců vrátil na „místo činu“, poprvé si ale všichni užívají krásu i nástrahy zimy na Vysočině.

K týmu kriminalistů pod vedením kapitánky Dany Skálové (Monika Hilmerová), který dále tvoří kapitáni Kateřina Vlčková (Simona Hába Zmrzlá), Václav Kocián (Patrik Děrgel) a Karel Šmíd (Michal Suchánek), se nově připojí kapitán Jindřich Válek, jehož hraje Adam Vacula, který před časem zářil v oblíbené Zlaté labuti.

Nový policista přinese do týmu hodně vzruchu, a to nejen pro své neortodoxní vyšetřovací metody a neúctu k služebním postupům, čímž dokáže zaskočit kapitánku Skálovou, která jinak rozhodně nelpí na doslovném dodržování všech pravidel. Kromě toho ale začnou na povrch vyplouvat i osobní Válkovy problémy, které následně ovlivní i jeho pracovní život.

▲ Natáčení další řady seriálu Odznak Vysočina. Na snímku Simona Hába Zmrzlá a Patrik Děrgel (foto: archív TV Nova)

„ Do Odznaku Vysočina přicházím jako kapitán Jindřich Válek, což je trochu nepředvídatelný, trochu zábavný, ale i trochu divoký policista z Ostravy. Má takový speciální talent pohybovat se dost na hraně, čímž často zaskočí i svou zkušenou šéfku kapitánku Skálovou ,“ charakterizuje svou postavu Adam Vacula. A doplnil další přínos nového kriminalisty: „ Moje postava má řadu ostřejších a překvapivých scén, takže se diváci mohou těšit na zábavnou akci .“

Novinkou pro diváky i tvůrce je natáčení během zimy, která zvláště na Vysočině dokáže pořádně potrápit. Zatím ale počasí vycházelo štábu i hercům vstříc, takže si natáčení pochvalují. „ Ona je na Vysočině někdy zima i v létě, takže to není až tak velký rozdíl (smích). Ale vážně, jsme na všechno dobře připravení, například včetně kostýmů, takže musím zaklepat, že to zvládáme velmi dobře, navíc máme nádherné počasí. A já se moc těším z toho, že budeme mít tyto zimní díly, protože mám moc ráda, když se detektivky odehrávají v zimě, ve sněhu, neboť to perfektně podtrhuje atmosféru tohoto žánru ,“ popsala svůj náhled na zimní natáčení Monika Hilmerová.

„ Sám sebe vždy překvapím tím, že se sem na Vysočinu těším. Už jsem si zvykl, že jsem vytržený z běžného života v Praze a užívám si to. Pokaždé říkám, že je to jako odjet na tábor (smích) ,“ okomentoval Michal Suchánek.

Kromě novinek ale čtvrtá řada v mnohém navazuje na předchozí oblíbené série. I tentokrát je tedy děj jednotlivých kauz inspirován skutečnými případy a s realistickým ztvárněním policejních postupů opět pomáhá odborná poradkyně, vrchní komisařka Renáta Miková. A jednotlivé příběhy opět napsal tým zkušených scenáristů, který stejně jako v minulých sériích vedl Petr Koubek. Režie se tentokrát ujala režisérská dvojice ve složení Andy Fehu a Jan Haluza.

" Případy jsou opět inspirované skutečnými kriminálními kauzami, věřím, že diváci budou opět napjatí a překvapení. Užijí si ale samozřejmě i své oblíbené postavy policistů ," slibuje Vratislav Šlajer ze společnosti Bionaut, jež pro TV Nova seriál natáčí.

„ Možnost pokračovat se čtvrtou sérií vnímáme jako ohromnou příležitost. Scenáristé, herci i celý štáb už jsou sehraný tým a díky nim jsme schopni s každou novou sérií přinášet propracovanější a napínavější příběhy. Osobně mám ohromnou radost, že k nám byla Vysočina milostivá a předvedla opravdu pohádkově zimní počasí a moc se těším, až diváci uvidí naši novou postavu v podání Adama Vaculy, která do týmu vnáší zase trochu jinou dynamiku ,“ říká Iva K. Jestřábová, kreativní producentka TV Nova.

zdroj: Nova