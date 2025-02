Skupina Prima má nové vedení v online i HR týmu

03.02.2025 16:15

DNES!

Skupina Prima má nové vedení v klíčových oblastech - v online a v lidských zdrojích. Novým komerčním ředitelem rozvoje online se stal Hung Nguyen, na této pozici nahradil Jana Čadka. Ten od ledna zastává roli komerčního ředitele skupiny Prima. Novou personální ředitelkou skupiny Prima se stala Jana Chatterjee.

„ Hungy nám postupně prokázal své kvality při vedení obchodního, vývojového i obsahového týmu, proto jej posouváme do vedení hned několika klíčových online týmů. Jana Chatterjee přichází na Primu s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Věřím, že díky tomu posuneme HR procesy na další úroveň. Chceme i nadále pokračovat v digitalizaci personální agendy, posilovat firemní kulturu a upevňovat pozici skupiny Prima jako atraktivního zaměstnavatele ,“ uvádí Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima, a dodává: „ Hungymu i Janě přeji hodně štěstí na jejich nových pozicích .“

▲ Jana Chatterjee (foto: Jan Tůma, FTV Prima)

Hung Nguyen působí na Primě od roku 2020, do konce prosince zastával pozici zástupce ředitele online a ředitele vývoje online technologií ve skupině Prima. Do jeho kompetencí bude nově spadat: online redakce CNN Prima NEWS, vývoj online platforem skupiny Prima, obchodní tým online divize Media Clubu, oddělení Yield, které se stará o efektivní monetizaci našeho online prostoru, a také produkt Prima play. V minulosti působil jako konzultant ve společnosti Deloitte a jako Operations Manager v Uber Eats. Studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Rotterdam School of Management obor CEMS.

▲ Hung Nguyen (foto: Barbora Mračková, FTV Prima)

Jana Chatterjee přichází do skupiny Prima jako zkušená profesionálka s bohatou praxí v oblasti lidských zdrojů. Svou kariéru odstartovala ve společnosti Philip Morris ČR, kde se postupně vypracovala na pozici Senior HR Generalist Operations. Od roku 2012 do roku 2020 pracovala ve společnosti Wüstenrot v personálním oddělení, které vedla poslední čtyři roky svého působení. Naposledy zastávala pozici HR ředitelky ve společnosti Blue Style.

zdroj: FTV Prima