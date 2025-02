ČT: iVysílání, sport i vzdělávání vloni bodovalo

05.02.2025 15:54

Digitální platformy České televize oslovily v uplynulém roce v průměru 2,4 milionu reálných uživatelů měsíčně. Nejúspěšnějším on-line produktem se stalo iVysílání, kde obsah sledovalo v průměru 1,4 milionu uživatelů za měsíc.

Webové a mobilní zpravodajství ČT24 zaznamenalo přes 56 milionů zobrazení článků, on-line platformy ČT sport dosáhly na svůj vrchol během MS v ledním hokeji. Výrazně vzrostla také návštěvnost webu ČT art a web Déčka je i nadále bezpečným prostorem pro děti. V roce 2024 si uživatelé ČT edu pustili téměř 4 miliony vzdělávacích videí.

▲ Vizuál digitálních služeb České televize (foto: ČT)

Diváci iVysílání si v uplynulém roce pustili celkem 195 milionů videí z téměř třiadvaceti tisíc dostupných pořadů. Téměř polovina všech spuštění pak proběhla přes HbbTV a smart TV aplikace, z toho více než 35 milionů spuštění proběhlo přes aplikace chytrých TV, které jsou dostupné pro většinu značek televizorů. Mezi nejsledovanější pořady iVysílání patřily Případy 1. oddělení, druhá řada Stínů v mlze, a bodovalo také StarDance. Úspěch zaznamenal mimo jiné oceňovaný premiérový seriál Smysl pro tumor, který si v iVysílání přehrálo více než 130 tisíc uživatelů internetu.

„ Digitální služby jsou pro Českou televizi jedním z podstatných pilířů, který umožňuje oslovit celou společnost napříč cílovými skupinami. Celkový počet zhlédnutých videí na všech on-line platformách České televize loni dosáhnul 284 milionů, což dokazuje, že jsou naše digitální platformy vyhledávaným způsobem pro konzumaci veřejnoprávní tvorby. Představují cestu, jak přinášet obsah v různorodých formátech a prostřednictvím moderních platforem, které odpovídají měnícím se potřebám diváků, a proto se budeme nadále soustředit na jejich výrazný rozvoj ,“ říká generální ředitel České televize Jan Souček.

Všechny on-line platformy České televize zaznamenaly 237 milionů zhlédnutých videí, smart TV aplikace k tomu přidaly dalších 47 milionů. V porovnání s rokem 2023 se tak jedná o čtyřprocentní nárůst.

Obsah pro on-line diváky a mladé publikum

Mimořádný úspěch zaznamenaly také pořady České televize určené primárně pro on-line prostředí. Z původní tvorby bodoval seriál Adikts, který odstartoval národní drogovou osvětu a uspěl s více než 1,5 milionem spuštění a 146 tisíci diváky na jeden díl. Mladé publikum pak také přilákala minisérie Vlastně se nic nestalo rovněž s 1,5 milionem spuštění a 154 tisíci diváky na jeden díl. Drama otevírající problematiku pornoprůmyslu navíc získalo mezinárodní cenu Prix Italia v kategorii Digital Fiction a bylo nominováno na Cenu české filmové kritiky i Českého lva.

V portfoliu on-line platforem, kde mohou diváci konzumovat obsah České televize, je od dubna 2024 youtubový kanál iVysílání, který si během osmi měsíců získal téměř 30 tisíc odběratelů a 4,7 milionu zhlédnutých videí. Nabízí například přes sto vzdělávacích videí v sérii What the fact? Nejpopulárnějším videem se stal speciál ČT art s Leošem Marešem a Benem Cristovaem se 753 tisíci zobrazeními. Z produkce iVysílání pak v závěru roku zaujal roční přehled Všechno, co se stalo v roce 2024, který na sociálních sítích vidělo přes 417 tisíc uživatelů.

Úspěch on-line zpravodajství

Webové stránky a mobilní aplikace ČT24 v uplynulém roce zaznamenaly 56 milionů zobrazení zpravodajských článků. Mezi nejčtenější patřil atentát na slovenského premiéra Fica se 189 tisíci zobrazeními a vyhlášení výsledků evropských voleb, které si uživatelé zobrazili ve 142 tisících případů.

Uživatelé si na webu ČT24 pustili 8,5 milionu videí, přičemž více než 78 % tvořilo živé vysílání. V době mimořádných událostí vzrostl také zájem o on-line zpravodajství ČT. Během povodňového víkendu v září minulého roku vzrostla čtenost článků na 1,1 milionu zobrazení, což znamená trojnásobný nárůst oproti běžnému víkendu, sledovanost živého vysílání ČT24 na webu se zvýšila dokonce sedminásobně.

Redesignovaný web ct24.cz, který Česká televize představila na konci roku 2023, loni zvítězil v anketě Křišťálová Lupa. „Tohoto ocenění si velmi vážíme a věříme, že naše diváky potěší i nová zpravodajská mobilní aplikace ČT24, která bude dostupná v App Store a Google Play ve druhé polovině února. V moderním uživatelském prostředí najdou diváci například oblíbenou sekci Krátké zprávy a další novinky,“ říká ředitel divize Digitální služby Marek Doležel.

Hokej na vrcholu

Na on-line platformách ČT sport dominovalo mistrovství světa v ledním hokeji, které v květnu 2024 zaznamenalo 12,8 milionu živých spuštění. Ve srovnání s rokem 2023 vzrostla návštěvnost webu ČT sport v době konání mistrovství o 46 % v počtu uživatelů a 112 % v počtu zobrazených stránek.

Růst zájmu o kulturní obsah

Kulturní web ČT art zaznamenal mimořádný rok. Počet zobrazených článků se vyšplhal na 1,4 milionu, což představuje nárůst o 70 %. Mezi nejčtenější příspěvky patřila recenze filmu Jednou to bude všechno tvoje se 101 tisíci zobrazeními, článek o ideologické cenzorce Mileně Balášové s 95 tisíci zobrazeními a recenze výstavního projektu Devadesátky, který si čtenáři zobrazili v 60 tisících případů.

Vzdělávat i bavit, ale hlavně bezpečně

Web Déčka je i nadále bezpečným prostorem bez reklam, kde děti a jejich rodiče najdou edukativní hry, videa, návody, recepty, ale také deskové hry ke stažení. V roce 2024 dosáhl počet spuštění her 15,5 milionu. Hra Zachraň, koho můžeš, která děti seznamuje s integrovaným záchranným systémem, získala nominaci na Prix Europa a ocenění Silver Award na varšavském festivalu Heart of Europe.

Portál ČT edu, který Česká televize spustila v době koronavirové pandemie jako podporu vzdělávání, navštívilo v minulém roce 162 tisíc uživatelů, kteří nejčastěji stahovali pracovní listy k výuce. Celkem si žáci, učitelé a další zájemci stáhli 1,4 milionu materiálů a spustili téměř 4 miliony vzdělávacích videí. Projekt ČT edu byl také oceněn medailí České školní inspekce Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání.

" On-line produkty ČT :D a ČT edu plní funkci veřejné služby nejen videoobsahem a interaktivními edukativními hrami či materiály podporujícími výuku ve škole, ale zaměřují se také na rozvoj mediální výchovy, porozumění médiím, práci se zdroji a vzdělávání pedagogů v této oblasti ,“ doplňuje ředitel divize Digitální služby Marek Doležel.

Zdroje: NetMonitor, SPIR, ATO - Nielsen, Emplifi, Google Analytics

zdroj: ČT