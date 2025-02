Survivor Česko a Slovensko - čtvrtá řada se blíží

05.02.2025 13:08

DNES!

Datum 18. února 2025 se blíží. V to úterý diváci na Voyo uvidí první epizodu již čtvrté řady Survivor Česko & Slovensko, nejpopulárnější reality show u nás.

Její fanoušci se mohou těšit na nové herní zvraty a výhody, které je nenechají v klidu. Od prvního dne budou mít soutěžící osud doslova ve svých rukou. Bude záležet jen na nich, kdo to dotáhne až do finále. Více než sedmdesát dní budou čelit nejtěžším výzvám, jaké může světová reality show nabídnout.

▲ Survivor Česko & Slovensko 2025 (foto: TV Nova)

Z více než deseti tisíc přihlášených na ostrov v Dominikánské republice doputovala už skupina dobrodruhů, která přijela bojovat o přežití. Nejsilnější povahy a velcí hráči. Jejich životní příběhy ukazují, že mají co nabídnout. V nové sérii se ukážou odvážní hrdinové a hrdinky, povahy, které se nebojí riskovat, i motivovaní soutěžící a oddaní fanoušci Survivora. Boj o přežití posune každého z nich až na samou hranici jejich možností a prověří jejich odolnost, charakter a schopnost navazovat spojenectví s těmi, které třeba příliš nemusí, nebo je naopak porušit, i když dali někomu slib. Čeká je jedinečná zkouška přežití, strategické hry a odhodlání. Test, který nelze zažít nikde jinde na světě. Je na čase vzít osud do svých rukou...

▲ Survivor Česko & Slovensko 2025 (foto: TV Nova)

Nástrahy ostrova budou ještě větší, a proto bude vyšší i cena pro vítěze! Vítěz získá poprvé nejen 2,5 milionu Kč, ale i nové SUV Suzuki A-Cross. A samozřejmě titul Survivor Česko & Slovensko 2025.

„ Ke všem budu stejný a každému budu ukazovat, že stojí za to bojovat. To je pro mě osobně tou esencí - dát ze sebe vše, abych každého donutil nebo mu pomohl dosáhnout hranice jeho možností. Aby, až se ohlédne, si řekl, že to stálo za to, že nepromarnil šanci a že do toho dal všechno. To považuji za jeden z mých hlavních úkolů ,“ říká moderátor Ondřej Novotný.

