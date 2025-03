Maltská televize MED TV odstartovala v HD na 13E

Reklama

TV program

20:05 Zázraky přírody21:20 Všechnopárty22:05 Četník a četnice20:20 Ponorka23:45 Zprávy v českém znakovém jazyce00:00 Babylon Berlín IV (11/12)20:20 Superlov III21:50 Labyrint: Vražedná léčba00:45 Dítě Bridget Jonesové20:15 Polda II (5)21:30 Polda II (6)22:40 Kurýr: Restart20:10 Dempsey a Makepeaceová (1)21:15 Dempsey a Makepeaceová (2)22:20 Co je doma, to se počítá, pánové...20:05 Sejdeme se na Cibulce21:10 To nejlepší z Vtipu za stovku22:05 Nikdo není perfektní20:30 Záhady tela21:40 Neskoro večer22:45 Sieň slávy20:10 Anjeli strážni20:40 Narodil som sa v sedemnástich22:15 Posledné obvinenie (2/6)20:30 Susedia21:05 Susedia21:40 Susedia20:20 V sedmém nebi22:50 Plechová kavalérie (4)23:50 Dr. Dokonalý (8)