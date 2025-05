Středeční thrillery na FilmBox Stars nabídnou drama, intriky i nečekané zvraty

07.05.2025 13:38

DNES!

Napínavé příběhy, velká tajemství a překvapivé zvraty jsou nedílnou součástí středečních večerů na FilmBox Stars. Každou středu ve 20:00 nabízí tento kanál osvědčený výběr televizních thrillerů, které diváky zavedou do světa intrik, nečekaných odhalení a napětí.

V květnu se diváci mohou těšit na filmy “Špatná chůva“, “Vražda v zámku“, “Dokonalá roztleskávačka“ a “Ztracená sestra“ - čtyři napínavé večery s herci známými z oblíbených televizních sérií a dramat.

První středa v měsíci, 7. května ve 20:00, přinese příběh ženy, která najme novou chůvu a netuší, že tím otevřela dveře minulosti, na kterou se snažila zapomenout. Film “Špatná chůva“ nabízí dusivou atmosféru, v níž se rodinná důvěra střetává s nečekaným odhalením a skrytou touhou po pomstě. Hlavní roli ztvárnila Lindsay Hartley, známá z amerických telenovel jako “Passions“ nebo “Days of Our Lives“.

Slavnostní večer v rodinném sídle se změní v napínavé drama, když dojde k nečekané smrti. Film “Vražda v zámku“, který bude k vidění 14. května ve 20:00, se odehrává v dusivé atmosféře nevyřčených konfliktů a podezření, která postupně vyplouvají na povrch.

“Dokonalá roztleskávačka“, kterou bude možné sledovat 21. května ve 20:00 sleduje příběh středoškolského týmu, do kterého vstupuje nová dívka. Hlavní postavu ztvárnila Alexandra Beaton, známá fanouškům teens seriálu “The Next Step“, kde se objevovala jako Emily v průběhu několika let. Soutěživost, ambice i potřeba uznání zde vedou k událostem, které nikdo nečekal.

Poslední středu v měsíci završí 28. května ve 20:00 thriller “Ztracená sestra“. Příběh sleduje mladou ženu, která nečekaně zaklepe na dveře rodiny, jež ji považovala za dávno ztracenou. Emotivní shledání však brzy naruší podivné chování a nejasnosti, které vzbuzují pochybnosti o její pravé identitě - i o důvodech jejího návratu.

Čtyři květnové středy, čtyři napínavé příběhy. Středeční thrillery na FilmBox Stars nabídnou emoce, tajemství i zvraty, které nedají spát.

