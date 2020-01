Světový seriálový hit Jméno růže na ČT a RTVS

08.01.2020 15:26

DNES!

Seriálové zpracování oceňovaného historického románu Umberta Eca "Jméno růže" (The Name of the Rose) míří na obrazovky české a slovenské veřejnoprávní televize ČT, resp. RTVS.

Seriálový hit, který si odbyl světovou premiéru na Rai 1 a také v Ultra HD rozlišení na Rai 4K, uvidí v nadcházejících dnech diváci programů ČT2 a Dvojka RTVS prakticky ve stejném vysílacím čase. Dvojka seriál začne vysílat 10.1.2020 ve 20:40 hodin, ČT2 první díl osmidílné série nabídne ve 21:00 hodin (repríza o den později, tj. 11.1.2020 ve 23:25 hodin).

Nová mezinárodní adaptace nejslavnějšího Ecova románu se navrací do odlehlého benediktinského opatství v italských Alpách, kde v roce 1327 dochází k záhadným úmrtím mnichů během důležitého sněmu. V té době propuká v Evropě řada mocenských střetů mezi císařem Svaté říše římské a avignonským papežem a mezi jinými se předmětem jejich sporu stává i františkánský řád. Vypravěčem příběhu je mladý novic Adso z Melku, který narazí na učeného františkána Viléma z Baskervillu (John Turturro) a rozhodne se ho následovat do zmíněného opatství s věhlasnou knihovnou. Zde se oba stávají svědky několika podivných úmrtí, přičemž není vůbec jasné, zda za vším stojí osobní msta mezi bratry, vyšší zájem církve či posedlá víra v příchozí apokalypsu.

▲ Jméno růže (foto: Fabio Lovino)

Vilém společně s Adsonem navíc musí vraždy objasnit ještě před příjezdem obávaného inkvizitora Bernarda Gui (Rupert Everett), jinak hrozí, že budou ze všeho obviněni františkáni a jejich řád bude odsouzen jako kacířský. V prvním díle se setkáváme nejdříve s Adsonem, mladým německým šlechticem, kterého na rozdíl od otce nijak nelákají povinnosti ani slasti zaopatřeného života.

Císařský generál ovšem odmítá ponechat svého prvorozeného klášteru a vezme ho s sebou na válečné tažení do Itálie. Zde se Adso setká s bezprostředním františkánem Vilémem z Baskervillu, přijme ho jako svého mistra a společně zamíří na teologický sněm do opatství na úpatí Alp. Už během jejich příchodu se Adso poučí o mnohých schopnostech a nadání svého mistra, který dokáže popsat a vystopovat koně, aniž by zvíře viděl nebo ho někdo zpravil o jeho útěku ze stáje. A záhy se ukáže, že Vilémův intelekt bude v opatství více než potřebný. Jeden z mnichů byl právě nalezen mrtvý a zůstává záhadou, zda z věže skočil dobrovolně nebo byl donucen.

V hlavních rolích seriálu Jméno růže se objeví John Turturro, Rupert Everett, Michael Emerson a James Cosmo. Režisérem série je Giacomo Battiato. Náklady na tento projekt se vyšplhaly na 32 milionů eur.

zdroj: ČT, RTVS