600. díl talk show Všechnopárty

08.01.2020 14:57

DNES!

Populární talk show Všechnopárty slaví významné výročí. V pátek ve 21:45 hodin bude odvysílán jubilejní 600. díl pořadu, ve kterém Karel Šípvítá sportovce, umělce, vědce, herce a mnohé další osobnosti společenského života.

Nadcházející, jubilejní šestistý díl, bude věnován zábavným momentům a ohlédne se za uplynulými 15 lety, 31 200 natočenými minutami a 1 800 hosty. Diváci ČT1 se tak v pátek ve 21.45 hodin mohou těšit na speciální střihový díl s Karlem Gottem, Josefem Aloisem Náhlovským, Bolkem Polívkou nebo Miroslavem Hanušem.

„ Samozřejmě mně nenapadlo, že Všechnopárty budeme natáčet ještě za patnáct let, tedy v tomto roce. Myslel jsem si, že trvanlivost formátu je menší. Mám z toho pochopitelně radost, zájem diváků je v tomto případě životodárný ,“ komentuje jubileum moderátor Karel Šíp, jehož talkshow se pravidelně řadí mezi nejsledovanější pořady týdne. „ Od svých osmnácti let jsem v České televizi, tehdy ještě československé a jen jako řadový zaměstnanec. Dres jsem změnil jenom jednou, přestoupil jsem do tehdy první soukromé televize u nás. Po osmi letech jsem se ale vrátil zpět do mateřského oddílu, jehož barvy hájím dodnes, což je klubová věrnost, která jistě stojí za povšimnutí ,“ dodává moderátor.

▲ Všechnopárty a Karel Šíp (foto: ČT)

Každý host je pro Karla Šípa inspirací. S lehkostí a nadhledem hovoří se svými hosty, jejich historky pak se zájmem glosuje a k dobru přidává i své osobní zkušenosti. Na jevišti divadla Semafor tak vzniká otevřená a přátelská atmosféra, i když ne vždy je tázaný mluvný. „ Pár horkých situací bylo, ale já si je nerad připomínám. V podstatě je úspěch, že i přes potíže se vždycky podařilo rozhovor dotáhnout do konce. Například Miroslav Krobot byl zvláštní případ v tom, že on bral náš rozhovor jako hru, bavilo ho, jak z něj páčím odpovědi. Na něj se nemůžete ale zlobit, ani já mu to dodnes nemám za zlé ,“ vzpomíná Karel Šíp.

Talkshow Všechnopárty se začala natáčet a vysílat v roce 2005. Hosty prvního vydání byli Karel Nešpor, Miroslav Etzler a Roman Skamene. „ Je to neuvěřitelné a krásné. První, co si vybavím, když jsem se jako vedoucí dramaturg s tehdejším šéfem zábavy sešel s panem Šípem. Ve vteřině jsme se shodli na tom, že mít pořad s takovou osobností by bylo něco úžasného. Vzpomínám také na pana Jiřího Suchého, který nám nabízel prostor divadla Semafor k natáčení. A jsem velmi rád, že Všechnopárty se v něm natáčí od samotného začátku a jeho genius loci tak zafungoval ,“ uzavírá kreativní producent Jan P. Potměšil.

zdroj: ČT