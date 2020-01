Komediální seriál Poldové a nemluvně míří na ČT1

07.01.2020 16:07

Místo pout chrastítko, místo drsné policejní stanice rodinný domek v menším středočeském městě a vyšetřování, které na místě činu přerušuje jen pauza na přebalení miminka.

Takový pohled na policejní práci nabídnou Poldové a nemluvně, nový rodinný komediální seriál s detektivními zápletkami. První díl uvede ČT1 v pátek 10. ledna od 20 hodin.

Středobodem vyprávění je bývalý policajt Karel Mlejnek. „ Příběh začíná tím, že se moje postava, šéf oblastní kriminálky, dostává do zlomové životní situace a odchází do penze. Rodina by ho ráda viděla jako odpočívajícího dědu, který se stará o svou čerstvě narozenou vnučku Elišku a jezdí s kočárkem na poklidné procházky. To mu ale příliš nejde a neustále se montuje svým bývalým kolegům do vyšetřování ,“ představuje postavu Svatopluk Skopal a dodává: „ Je to příběh, který prožívám také, protože jsem sám v penzijním věku. Karel nemá žádné koníčky, jen svoji práci, a i proto je mi tato role blízká .“

▲ Seriál Poldové a nemluvně, Mlejnkovi (foto: ČT)

Karel není schopen odpočívat a ať dělá, co dělá, přichomýtne se ke zločinu, i když vyrazí s kočárkem na hřiště. Karlův syn Kamil, který po otci přebral velení kriminálky, se zprvu zdráhá využívat otcovu nevyžádanou pomoc. Postupem času ovšem zjišťuje, že se bez Karla občas prostě neobejde, protože jeho pověst policejní legendy je zasloužená. Nepostradatelným parťákem při vyšetřování se tak stává i vnučka Eliška, Karlova kamufláž a spiklenec.

„ Kamil je nesmírně zodpovědný policista, milující otec, starostlivý pečovatel a hlavně se snaží být důstojným nástupcem svého otce. Selhává ale ve své spontánnosti, má toho hodně naloženo, je svázaný vedoucí profesí a především nástupnictvím, protože to je ve společnosti vždy nelichotivá pozice ,“ říká Marek Němec. Jeho seriálovým bratrem a zároveň nejmladším a nejméně zodpovědným členem policejního sboru je Marek Adamczyk. Maminku, která ochrannou ruku nad celou rodinou ztvárnila Taťjana Medvecká. „ Vlasta ví, jak to s mužskými v rodině zaonačit a zařídit. Často hraji megery a semetriky, nechtěla jsem, aby si mě s tímto typem postav diváci spojovali. A teď jsem prostě hodná Vlasta. Navíc se tak jmenovala moje tchýně, kterou jsem měla moc ráda .“

„ Poldové a nemluvně je rodinná komediální detektivka, která se od ostatních liší téměř vším. Vraždu abyste v ní pohledali, naši detektivové většinou nevyjíždějí na místo činu s houkačkou, ale s kočárkem, a místo služební zbraně si nesmějí zapomenout dudlík a flašku se sunarem. Přesto i oni zažívají dramatické příběhy, a přesto, nebo právě proto, zde spravedlnost a láska vždy vítězí ,“ popisuje kreativní producent a vedoucí scenárista Tomáš Baldýnský a pokračuje: „Chtěli jsme udělat hezkou komedii o lidech, kteří se mají rádi a o světě, kde by chtěl každý z nás chvíli pobýt.“

Režie seriálu se ujali Jan Bártek a Radek Bajgar. „ Režie s nemluvnětem je zvláštní zkušeností. Vymyslíte si krásný natáčecí plán, který sedí všem, a všichni stíhají. Pak ale přijde na řadu dítě a vše se musí podřídit jeho rytmu a jeho náladě. A když se záběr s dítětem povede, je to malý zázrak. Dosáhneme tím takového stupně autenticity, že i velmi zkušení profesionálové to, při vší úctě, složitě dohání ,“ prozrazuje Jan Bártek.

