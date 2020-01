Dánská televize vypnula 3 kanály v klasickém éteru

08.01.2020 21:20

Zatímco u nás přicházejí do tradičních distribučních sítí nové lineární kanály, situace v Dánsku je opačná. Dánský veřejnoprávní vysílatel DR provedl v noci na 2. ledna 2020 významné změny v distribuci svých programů.

Tři ze šesti kanálů dánské DR skončilo v klasickém éteru (v pozemním vysílání, v kabelových a internetových sítích a na satelitu). V těchto platformách již diváci nenaladí stanice DR K, DR3 a DR Ultra. Program DR K byl uzavřen, zbývající dva DR3 a DR Ultra pokračují jen v rámci streamovací služby DRTV, obdobě iVysílání ČT. Změny v distribuci souvisí s úsporným plánem DR.

Kanál DR K se zaměřoval na pořady o historii a kultuře. Stanice vysílala v letech 2009 až 2020. Některé pořady se nyní vysílají na DR2.

▲ Programy dánské veřejnoprávní DR (Foto: DR Design © Type 1)

Televizní kanál DR3 cílil na dospívající a mladé diváky. Tato cílová skupina nyní vyhledává obsah na internetu a proto se DR3 logicky přesunula do on-line služby DRTV.

DR Ultra je dětský kanál určený původně pro děti ve věku od 7 do 12 let. S přechodem na on-line platformu DRTV se cílová skupina mírně změnila na 9 až 14 let. Konec stanice v klasickém éteru je reakcí na přesun dětí od klasické televize k internetu - Youtube a Netflixu.

Obě stanice přesunuté do streamovací služby DRTV, DR3 a DR Ultra, jsou poměrně nové projekty, které odstartovaly v roce 2013. Stanice DR3 vysílala od 28. ledna 2013 a DR Ultra byla spuštěna 4. března 2013.

V tradičním éteru nyní DR provozuje jen tři televizní programové služby - DR1, DR2 a DR Ramasjang.

Dánská DR není jediným veřejnoprávním vysílatelem, který redukuje počet svých programů. Například britská BBC ukončila v tradičním éteru již před 4 lety provoz BBC Three a obsah nabízí nyní na internetu. Francouzská France Télévisions ukončí letos v srpnu provoz kanálů France 4 a France Ô.