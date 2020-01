Satelitní platforma Telekom Romania vyřadila kanály Discovery

03.01.2020 16:16

2dny

Sportovní a dokumentární programy americké skupiny Discovery skončily v nabídce rumunské satelitní a internetové televize Telekom Romania. Diváci tímto krokem přišli o své oblíbené programy a pořady.

Z nabídky Telekom Romania byly k Novému roku vyřazeny programy Eurosport 1 (HD), Eurosport 2, Discovery Channel, TLC, Fopot Network, Discovery HD Showcase, Investigation Discovery, Animal Planet (HD), Discovery Science, DTX a Travel Channel.

" Telekom Romania vedl četná jednání s Discovery ve snaze dosáhnout dohody o retransmisi programů. Finanční podmínky společnosti Discovery znemožnily dosažení této dohody a kanály jako Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Channel, TLC a Travel Channel byly odstraněny z programového rastru Telekomu ," vysvětlil na sociální síti Andrei ze společnosti Telekom Romania.

Operátor zároveň uvedl, že do televizní nabídky byly zařazeny nové programy, které pokrývají nejen žánry programů skupiny Discovery - tedy dokumentární filmy, pořady o životním stylu a sportovní přenosy. Nově mohou klienti Telekom Romania sledovat stanice National Geographic HD/SD, National Geographic Wild HD/SD, National Geographic People, Docubox, Viasat Explore HD, Viasat Nature HD, Viasat History HD, Travelxp, Fightbox, Look Sport 2, Look Sport 3, Euronews a Timeless Drama Channel (TDC).

Satelitní nabídka Telekom Romania je šířena ze satelitu Hellas Sat 3 na pozici 39°E. Vysílání je kryptované systémem Videoguard.