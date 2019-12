TV Nova: Ordinace od ledna s novou technologií snímání

17.12.2019 11:12

včera

Diváci Ordinace v růžové zahradě 2 prožijí od ledna 2020 ještě silnější zážitky u sledování svého oblíbeného seriálu. Umožní jim je nová technologie snímání, na kterou tvůrci seriálu v přešli v říjnu letošního roku. První takto natočený díl nabídne TV Nova v úterý 7. ledna 2020.

Modernější, ještě akčnější, dramatičtější i dojemnější. Takovou Ordinaci slibuje TV Nova od začátku příštího roku. Přistoupila totiž k novému způsobu snímání podle aktuálního zahraničního trendu. „ Ordinace se vysílá už patnáctým rokem a za tu dobu se na televizním trhu řada věcí změnila. Svět se vyvíjí a my s ním držíme krok. Ordinace se tak díky zásadní inovaci ve způsobu snímání stává prvním a jediným dlouhodobým seriálem v Česku, natáčeným filmovým způsobem ,“ říká programová ředitelka Alex Ruzek.

▲ Ordinace v růžové zahradě 2, Zlata Adamovská (foto: TV Nova)

Ordinace v růžové zahradě 2 se dosud vyprávěla klasickým seriálovým způsobem. „Ordinace se natáčela tak, jako dosud všechny dlouhodobé seriály na tři kamery jako televizní inscenace. Nyní točíme na dvě kamery jako film. Díky tomu získáváme více obrazových možností, můžeme lépe pracovat s ostrostí a diváka tím lépe navést k tomu, na co se má v danou chvíli soustředit,“ vysvětluje podstatu nového snímání šéfrežisér Ordinace v růžové zahradě 2 Braňo Holiček.

Nový způsob natáčení dlouhodobě nejúspěšnějšího seriálu Česka si vyžádal nemalou finanční injekci. Ta představuje investici v řádu desítek milionů korun. „ Největší část připadla technologiím. Nakoupili jsme například nové kamery, dochází k přestavbě dekorací, protože potřebujeme lépe snímatelné větší prostory, máme nové kostýmy, změnili jsme logistiku natáčení ,“ prozradila kreativní producentka seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 Simona Matásková. První novou dekorací je tzv. dětský urgentní příjem, jehož podoba vychází z reálné předlohy pražské motolské nemocnice. I ten diváci oblíbeného seriálu poznají už v prvních dílech nového roku.

▲ Ordinace v růžové zahradě 2, natáčení (foto: TV Nova)

Nový způsob natáčení se promítá i do způsobu vyprávění příběhu kamenických lékařů a sester a klade vyšší nároky nejenom na techniku a štáb, ale také na herce. „Nejenom pro štáb, ale i pro herce je to náročnější. Kamery jsou jim mnohem blíž a neuteče jim téměř nic. Zachytí každý detail, každou emoci... každou chybu. Máme skvělé herce, ale je rozdíl natočit film za několik týdnů a setkávat se s podobnou náročností denně po dobu několika let,“ říká Simona Matásková.

Její slova potvrzuje i herečka Ivana Jirešová, která v seriálu Ordinace v růžové zahradě působí od samého začátku. „ Jsem typ herce, který si danou situaci potřebuje odžít. Při první klapce slzím přirozeně, s každým dalším záběrem už jsou slzy techničtější. Detailní záběry se ale zpravidla točí až při opakování. Nechápala jsem herce u filmu, proč se při prvních klapkách nepokládají tolik, jako u těch detailních. Teď to chápu, jinak se to nedá vydržet ,“ říká herečka.

Ponovu Ordinace natáčí už od října letošního roku. „Ano, báli jsme se toho. Z výsledku mám ohromnou radost,“ říká Matásková s tím, že další sezónu otevře záchranná akce po výbuchu plynu v panelovém domě. „ Vypadá to neuvěřitelně, stejně tak překotný porod na salaši. Vždycky se snažím být nad věcí, ale dojímá mě to. Bylo to náročné, ale stálo to za to ,“ dodává.

První díl v novém roce uvidí diváci Ordinace v růžové zahradě 2 v úterý 7. ledna ve 20:20 na Nově.

zdroj: Nova