Rádio Retro připomíná rok 1990 a výročí Toboganu

15.01.2020 14:14

První digitální stream Rádio Retro se v roce 2020 vrací přesně o třicet let zpět. Rok 1990 přinesl do rozhlasového éteru nejen novinky, ale také mnoho návratů osobností, které nesměly být slyšet, nebo pojmů, o kterých se nemohlo mluvit.

Výběr archivních zvukových dokumentů nabízí několik vydání pořadu Hovory z Lán s Václavem Havlem, hlas kardinála Františka Tomáška, ale také připomíná zrod rozhlasové legendy zvané Tobogan i s jeho dlouholetým moderátorem Tomášem Slámou. Vysílání začalo o půlnoci na 15. ledna.

„ Po loňských vzpomínkách na listopad roku 1989 jsme se rozhodli připomenout také období, které následovalo bezprostředně po tzv. sametové revoluci. Je to námět nesmírně nosný, protože třeba už na jaře 1990 vznikly Hovory z Lán, k mikrofonu se směla vrátit Marta Kubišová, mohlo se mluvit o prezidentu Masarykovi, vznikala spousta nových pořadů ,“ uvedl ředitel Programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček a doplnil: „Chceme také připomenout dlouhou a vlastně unikátní historii zábavného pořadu Tobogan, na který jsme dodnes velice hrdí.“

Dramaturgie tohoto vysílání Rádia Retro ale nezapomíná ani na ty, kteří tehdy byli dětmi a oslovovaly je pořady jako Rádio na polštář. Z jeho historie se příliš mnoho nahrávek nedochovalo, ale v ostravském rozhlase se povedlo najít několik archivních vydání z počátku devadesátých let a také seriál Jana Vodňanského s názvem Třikrát Vé, ve kterém se mnozí mladí posluchači mohli poprvé ve svém životě dovědět z rádia spoustu informací o Voskovcovi a Werichovi.

„ Člověk si při poslechu těchto archivních dokumentů uvědomí, kolik myšlenek, idejí a hodnot v té době rozhlas pomáhal šířit ,“ řekl dramaturg Rádia Retro Tomáš Černý a dodal: „ Dvacet let se mnoho jmen nesmělo v éteru objevit. Ti lidé ale říkají věci, které stojí za to dneska znovu vysílat, protože myšlenka je v rozhlase důležitá a tady jich je spousta .“ Program aktuálního Rádia Retro stojí na cyklech jako Soukromý dotazník, Káva u Kische, Osudy z produkce Audiostudia, které v roce 1990 vzniklo a kde působila řada rozhlasových autorů ze šedesátých let.

Z osobností, jejichž hlasy si můžete po letech znovu poslechnout, stojí za zmínku Jaroslava Moserová, Tomáš Sedláček, Čeněk Sovák, Ivan Havel, Anna a Herberta Masarykovy, Eda Kriesová nebo Arnošt Lustig.

Rádio Retro naladí posluchači na serveru mujRozhlas.cz nebo v síti digitálního vysílání DAB.

