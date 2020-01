Slunečná s milionem diváků zvítězila nad Ordinací v růžové zahradě

15.01.2020 10:59

Druhý díl nového rodinného seriálu skupiny Prima Slunečná včera (14. ledna) sledovalo 1 051 000 diváků (share 27,26 %) v CS 15+. Seriál tak o 3,27 p. b. v CS 15+ zvítězil nad nováckým seriálem Ordinace v růžové zahradě.

Příběhy z venkovského prostředí kralovaly televizním obrazovkám již v sobotu 11. ledna, kdy první díl zhlédlo 1 371 000 diváků (share 33,25 %) v CS 15+. Pokračování seriálu mohou diváci sledovat na Primě tento čtvrtek od 20.15 nebo v předpremiéře na iPrima.cz.

„ Úspěch seriálu Slunečná nás upřímně potěšil. Podařilo se nám najít nejen skvělé herecké obsazení, které přilákalo k obrazovkám mladší cílovou skupinu, ale také zajímavý příběh, který navzdory populárnímu tématu, jako je pečení, i historicky zavedenému konkurenčnímu seriálu podruhé zvítězil. A věříme, že tomu tak nebylo naposledy ,“ usmívá se Marek Singer, generální ředitel FTV Prima.

▲ Seriál Slunečná (foto: FTV Prima)

A jaké je tajemství úspěchu nového seriálu podle Lenky Hornové, ředitelky obsahu FTV Prima, a zároveň jedné z autorek seriálu? „ Jak již napovídá název, Slunečná, pomocí seriálu chceme divákům minimálně dvakrát týdně proslunit večery. Ač se jedná o vztahový seriál, nepřinášíme jen romantiku, ale i komedii a drama. Mixujeme klidné venkovské prostředí s rušným pražským světem plným byznysu, každý divák si tak zde může najít kousek svého světa .“

Seriál Slunečná zvítězil ve všech třech sledovaných cílových skupinách včetně mladších diváků (CS 15-54 let).

Dvě sestry, jeden zájemce o rozlehlé pozemky, záměna „prince“ a „chuďase“ a rodinné dědictví. Nejenom to je tématem nového seriálu Slunečná, který diváky zavede mezi sestry Týnu (Eva Burešová) a Sylvu (Bára Jánová), které se po smrti svého otce Martina Popelky (Ota Jirák) musí rozhodnout, co s rodinnou farmou. Zatímco Týna chce statek zachránit, a to nejen kvůli sobě, ale i kvůli odkazu svého otce, Sylva o ničem jiném než o prodeji nechce slyšet. To nahrává do karet mladému investorovi Janku Linhartovi (Marek Lambora), který má pocit, že si může všechno koupit, každého okouzlit, a hlavně pokaždé dosáhne svého.

Seriál Slunečná mohou diváci sledovat každé úterý a čtvrtek ve 20.15 na hlavním kanálu Prima či ve videoarchivu na webu iPrima.cz.

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, ke dni 15. 1. 2020, Prima

zdroj: Prima