Jak vědci předpovídají počasí v dokumentu na Prima ZOOM

13.01.2020 11:06

Meteorologie prošla během několika posledních dekád velkým pokrokem. Aby mohli předložit co nejpřesnější předpověď počasí, vědci neustále posílají na oběžnou dráhu další nové satelity, vynalézají ještě sofistikovanější počítačové modely, zkrátka podnikají čím dál více kroků.

Dnešní předpovědi počasí na příštích 24 hodin jsou na 95 % přesné. A pravděpodobnost, že se vyplní třídenní předpovědi, je slušných 80 %. Předpověď počasí je součástí našeho každodenního života, ale přestože patří k nejoblíbenějším a nejsledovanějším televizním programům, zůstává tento obor veřejnosti naprosto neznámý. Jak vědci předpovídají počasí a jak se každoročně zlepšují a zpřesňují jejich předpovědi? Jak nám pomáhají vyhýbat se menším i velkým katastrofám?

▲ Z dokumentu Počasí: Meteorologické dobrodružství (foto: FTV Prima)

Dokumentární film "Počasí: Meteorologické dobrodružství" se odehrává od Japonska až po přes Namibii. Zachycuje hurikány ve Střední Americe i středozemní bouře. Zavítá na palubu meteorologických lodí a letadel, dokonce i do nitra stanic, odkud vylétají satelity. Sledujte jedinečný pohled do zákulisí největších, právě probíhajících misí s jasným cílem: předpovědět co nejpřesněji, jaké nás čeká počasí.

Dokument "Počasí: Meteorologické dobrodružství" odvysílá Prima ZOOM v pondělí 20. ledna 2020 ve 22:00 hodin.

