Discovery expanduje s kanálem HGTV do střední Evropy

10.01.2020 18:47

Diváci v České republice a na Slovensku se patrně brzy dočkají dalšího tématického kanálu americké společnosti Discovery. Ta chce na 11 trzích střední Evropy, včetně Rumunska, Maďarska a Srbska uvést nový kanál zaměřený na domácnost a životní styl s názvem HGTV.

Start programu HGTV na 11 středoevropských trzích je naplánován na první kvartál 2020. Stanice se zcela jistě objeví v Rumunsku, Maďarsku a Srbsku. Zda se objeví v Česku a na Slovensku (a případně v jakém rozsahu) bude závislé na zájmu televizních operátorů poskytovat nový placený kanál.

Expanze stanice HGTV je součástí mezinárodní strategie Discovery po získání společnosti Scripps Network. Po spuštění stanice na dalších trzích bude HGTV dostupná pro více než 100 milionů lidí v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika).

Discovery očekává podobný úspěch jako zaznamenává v USA, kde je stanice HGTV programem číslo jedna pro ženy ve věku od 25 do 54 let a to již 12 po sobě jdoucích let.

HGTV byla spuštěna v Německu a v Jižní Africe v roce 2019. Stanice HGTV se objeví letos i ve Velké Británii po rebrandu programu HOME. Dne 2. února 2020 spustí Discovery Italia program HGTV v Itálii, kde bude vysílat jako bezplatně. Stanice bude k dispozici na italské streamovací zábavní platformě Dplay.

HGTV oslavuje ducha domova a podporuje diváky v rekonstrukcích domů, bytů a zahrad.