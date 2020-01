Konec Boxmas. Kanál Box Upfront se nevrátí

09.01.2020 18:09

Britský vysílatel Channel 4 provedl první významnou změnu v hudební síti The Box Plus Network po nedávném kompletním převzetí společnosti typu joint venture. Kanál Box Upfront se nevrátí.

Dne 1. listopadu 2019 byla stanice přeformátována v sezónní program Boxmas a byl vysílán do 9. ledna 2020.

Klienti Virgin Media byli informováni, že vysílání nebude dostupné od 8. ledna 2020.

▲ Boxmas - záběr z doby vysílání stanice

Operátor platformy Sky UK ukončil distribuci stanice Boxmas na satelitu 9. ledna v 6 hodin ráno.

Zamknutí projektu se časově shoduje s deaktivací aplikace Box Plus na různých platformách během posledních několika týdnů. Channel 4 migruje obsah do služby na vyžádání All 4.

Síť The Box Plus Network byla původně společným podnikem Channel 4 a Bauer Media. Obsahuje stanice 4Music, The Box, Box Hits, Box Upfront, Kerrang TV, Kiss TV a Magic TV. V současné době byl zastaven jeden z programů - Box Upfront (Boxmas).

Lineární televizní kanály s hudbou čelí silné konkurenci od služeb jako YouTube, Vevo, Spotify a XITE. V posledních letech došlo k uzavření kanálů nebo k pokusům v podobě změny žánru hudby nebo přechodem na obecné zábavní kanály.

Vysílání Box Upfront bylo šířeno nekódovaně ( FTA) do celé Evropy ze satelitu Astra 2G (28,2°E), na kmitočtu 11,264 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK.

