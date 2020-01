Australian Open na Eurosportu odstartuje dokument

15.01.2020 09:50

včera

Nový a exkluzivní dokument nabídne milionům tenisových fanoušků napříč Evropou poprvé přístup do zákulisí práce „supertrenéra“ Patricka Mouratogloua. Eurosport tímto dokumentem zahájí vysílání Australian Open 2020.

Mouratoglou je trenérem Sereny Williamsové, vítězky 23 grandslamů, a zakladatel Mouratoglou Tennis Academy, která vychovala budoucí tenisové hvězdy jako jsou Stefanos Tsitsipas a Coco Gauffová. V pořadu Insider: Patrick Mouratoglou nabízejí kamery Eurosportu exkluzivní pohled do jeho profesionálního života po celý rok 2019.

▲ Eurosport sledoval Patricka Mouratogloua v jeho tenisovém roce 2019 (foto: Eurosport)

Premiéra 30minutového programu je ve středu 15. ledna v 11:00. Pořad bude dostupný na vyžádání na Eurosport Playeru. Eurosport tak odstartuje exkluzivní vysílání Australian Open napříč Evropou*. Eurosport a Eurosport Player představí v rolích expertů respektované osobnosti, které nabídnou tenisovým fanouškům své bezkonkurenční analýzy a upevní pozici Discovery v roli domova živé zábavy.

Noví světoví experti Eurosportu

Diváci uslyší mezi experty Eurosportu dvě čerstvé tváře. Sedminásobná grandslamová šampionka Justine Heninová přispěje k francouzskému i mezinárodnímu vysílání Eurosportu, zatímco v Itálii uslyší fanoušci názory bývalé světové jedničky Roberty Vinciové, která uzavřela svou tenisovou kariéru v květnu 2018.

Barbara Schett opět provede diváky pořadem Game, Schett & Mats. Tento pořad

s Matsem Wilanderem je vlajkovou lodí tenisového vysílání Eurosportu. Každý den

se ve svých analýzách na dotykové obrazovce ohlédnou za tím nejlepším, co nabídly zápasy Australian Open a zároveň představí nadcházející bitvy na kurtech v Melbourne. Boris Becker (Eurosport Germany), Alex Corretja (Eurosport International a Eurosport Spain), Patrick Mouratoglou (Eurosport International a Eurosport France) a Henri Leconte (Eurosport France) také přispějí svými jedinečnými názory v průběhu vysílání Eurosportu.

Návrat populárních osobností

V mezinárodním programu Eurosportu se opět pravidelně objeví sedminásobný grandslamový vítěz John McEnroe. Vrací se i ve svém alter-egu jako komisař tenisu a přispěje k vysílání Australian Open svým originálním přístupem k problémům tenisového světa. McEnroe a jeho mimořádní rivalové z tehdejších tenisových časů Boris Becker a Mats Wilander se společně představí i v brilantním vodcastu Tennis Legends, jehož tři epizody budou připraveny on-site na letošním Australian Open.

Nové programy poskytnou tenisovým fanouškům bližší pohled na samotné hráče. New Kids On The Block umožní divákům poznat některé z nejúžasnějších hráčů stoupajících žebříčkem, zatímco Entourage umožní fanouškům poznat některé z nejlepších hráčů na světě očima týmu, který je následuje 12 měsíců v roce. Další nové formáty jsou My Grand Slam Journey a Show the Master.

Bezkonkurenční tenisové dědictví

Eurosport vysílá Australian Open pravidelně od roku 1995 a představí turnaj exkluzivně napříč Evropou* na obou programech Eurosportu. Eurosport Player, který je dostupný prostřednictvím aplikace a online, bude jedinou destinací, kde bude možné sledovat každý úder, každý bod a každý zápas od první výměny v pondělí 20. ledna až do finále mužů v neděli 2. února - 300 hodin živého tenisového vysílání ze všech 16 kurtů.

Prostřednictvím Eurosport Playeru bude Eurosport jediným místem, kde je možné sledovat kvalifikaci Australian Open ze 13 kurtů.

Eurosport potvrdil, že bude v Evropě živě vysílat exhibici Rally for Relief na podporu boje proti rozsáhlým požárům v Austrálii. Ve středu 15. ledna se na ikonickém kurtu Roda Lavera představí někteří z nejlepších hráčů světa a veškeré výnosy z akce budou využity pro Victorian Bushfire Appeal.

Rally for Relief je součástí širšího programu Aces for Bushfire Relief, který minulý týden zahájila společnost Tennis Australia jako odpověď na devastující australské požáry. Jako hrdý partner Australian Open, Eurosport podporuje #Aces4BushFireRelief přislíbením peněz za každé eso turnaje a zároveň širokou podporou evropských aktivit společnosti Tennis Australia ve snaze získat peníze pro Bush Fire Relief společně s jejím partnerem Australian Red Cross.

• Neexkluzivně v Rakousku, Švýcarsku a na Slovensku.

zdroj: Eurosport