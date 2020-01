Hudební festival Sanremo slaví 70 let a přichází s řadou překvapení

28.01.2020 20:53

DNES!

V úterý 4.2.2020 startuje jeden z nejznámějších a nejstarších mezinárodních hudebních festivalů v Evropě. Sanremo slaví 70 let a připravil pro své diváky několik příjemných překvapení.

Všemi pěti večery budou provázet moderátor a umělecký ředitel festivalu Amadeus a zpěvák Tiziano Ferro.

Soutěžící:

Do letošního Sanrema se přihlásilo na 150 profesionálních zpěváků i ze zahraničí ze kterých se vybralo 24 oficiálních soutěžících.

Mezi těmi, kteří tento rok nepostoupili do soutěže, jsou i takové legendy pop music jako Amii Stewart nebo Dionne Warwick.

Naopak po dvaceti letech se do soutěže vrací Rita Pavone, která koncertovala i v Československu.

Z mladších ročníků bude soutěžit například Alberto Urso, který nabírá na popularitě především v západní Evropě.

Elettra Lamborghini, vnučka automobilového krále, která je velmi populární v Latinské Americe a Španělsku.

Písničkář Raphael Gualazzi, který se umístil na druhém místě v Eurovizi v roce 2012, se představí se zbrusu novou písní ve stylu jazzu, popu a indie.

Z Eurovize 2018 je také soutěžící Francesco Gabbani který s hitem "Occidentals Karma" prorazil v půlce Evropě.

Bookmakeři ale sázejí nejvíce na mladého rappera Anastasio, který zazářil v roce 2018 v talentové soutěži X Factor na stanici Sky Uno.

Během pěti večerů vystoupí desítky známých osobností nejenom ze světa hudby, ale i filmu či showbyznysu.

▲ Sanremo 2020 (foto: Rai)

Hosté:

• Dua Lipa /pátek/ (britská zpěvačka albánského původu)

• Mika /čtvrtek/ (britský zpěvák libanonského původu)

• Lewis Capaldi /čtvrtek/ (skotský zpěvák)

• Albano a Romina Power /úterý/ (po 25 letech opět spolu v Sanremu, představí novou píseň "Raccogli l'attimo")

• Silvia Pérez Cruz /čtvrtek/ (španělská zpěvačka)

• Ana Mena /čtvrtek/ (španělská zpěvačka)

• Ricchi e Poveri /středa/ (legendární italská skupina)

• Ayham Ahmad /čtvrtek/ (německo-syrský pianista a písničkář)

• Vittorio Grigolo (italský operní pěvec)

• Zucchero (italský zpěvák)

• Gente de Zona (kubánská skupina)

• Rula Jebreal (izraelská novinářka, blízká spolupracovnice světových politiků)

• Sabrina Salerno (italská zpěvačka, sexy ikona 80.let)

• Alketa Vejsiu (albánská moderátorka a zpěvačka)

• Georgina Rodriguez (španělsko-argentinská modelka, partnerka Cristiana Ronalda)

• Diletta Leotta (italská sportovní moderátorka a modelka)

• Roberto Benigni (italský oscarový herec)

a další

Seznam hostů nemusí být ještě konečný. Jednání stále probíhají například se zpěvačkou Lady Gaga či s herci Tomem Hanksem a Al Pacinem.

U některých již potvrzených hostů není uveden den vystoupení, protože v tuto chvíli není znám a bude se upřesňovat.

Mezi hosty měla být i zpěvačka Madonna, pro kterou by to bylo již třetí Sanremo, ale bohužel ze zdravotních důvodů odmítla.

Pravidla:

Soutěžících je celkem 32.

24 v sekci "campioni" a 8 v sekci "nuove proposte".

Soutěžící v sekci "campioni" byli vybráni profesionální mezinárodní porotou složenou hudebními producenty, zpěváky, novináři a členy EBU z různých zemí světa.

Soutěžící v sekci "nuove proposte" byli vybráni televizními diváky na stanici Rai 1 v pořadu "Sanremo Young".

Prvních dvanáct písní ze sekce "campioni" + čtyři "nuove proposte" se představí v úterý a dalších dvanáct + čtyři ve středu. Zároveň se vyberou čtyři soutěžící ze sekce "nuove proposte" kteří půjdou do pátečního finále.

Čtvrteční večer bude patřit cover verzím hitů v podání všech soutěžících, které za posledních 69 let zazněly v Sanremu. Jako jediný ze všech večerů nebude soutěžní.

V pátek se opět představí prvních dvanáct soutěžících ze sekce "campioni" + čtyři finalisté ze sekce "nuove proposte" a zároveň dojde k vyhlášení vítěze v sekci "nuove proposte".

Sobota bude patřit druhé půlce soutěžícím v sekci "campioni" a vyhlásí se oficiální vítěz Sanrema 2020, který bude mít i automatickou účast na soutěži Eurovize 2020 (Eurovison Song Contest) v Rotterdamu.

Hlasovat o vítězi bude profesionální porota a také televizní diváci pomocí SMS. Hlasy se pak sečtou.

Složení poroty je různé, od hudebních producentů, novinářů, hudebních kritiků až po osobnosti ze světa showbyznysu.

Porota, která bude vybírat vítěze Sanrema, je kompletně odlišná od castingové poroty.

Technické aspekty:

Diváci se mohou těšit na ultra moderní scénografii se stovkami led osvětlení, které diváky ohromí mimořádnými speciálními efekty. Na scéně pracovali čtyři měsíce desítky scénografů a techniků v čele s Gaetanem Castellim, který celou scénu navrhl. Scénografie je jednou z výrazných charakteristik Sanrema, která je každý rok jiná.

Samozřejmostí je živý 80ti členný orchestr, který bude doprovázet všechny soutěžící.

Show bude snímat celkem 12 UHD kamer uvnitř divadla Ariston a další kamery jsou umístěny mimo divadlo. Absolutní novinkou je venkovní speciální koncertní pódium kde se budou střídat hosté a účinkující. Diváci a fanoušci tak nebudou ochuzení o žádný moment.

Náklady:

Celkové náklady na festival se pohybují mezi 18 a 20 miliony eur.

Rai předpokládá, že díky reklamě, sponzorům a prodeji licencí bude celkový výnos festivalu více než 30 milionů eur.

Rai při této příležitosti výrazně zdraží cenu za reklamní čas. V nejatraktivnějších časech si bude účtovat až 20.000 eur za sekundu, za minutovou reklamu tedy inkasuje až 1.200.000 eur.

Cena vstupenek je od od 590 do 1.290 eur. Počet diváků v divadle se pohybuje okolo 1.500.

Kdy a kde?

První přímý přenos z divadla Ariston začíná 4.2.2020 cca ve 21:15 hod na Rai 1.

Přenosy z backstage a červeného koberce začínají ve 20:35 hod.

Protože festival Sanremo slaví významné jubileum, bude se den před oficiálním startem, tedy 3. února konat "Sanremo welcome party", neformální galavečer s hosty a samozřejmě hudbou, která se zapsala do historie festivalu. Galavečer se bude vysílat také na Rai 1 od 20:35 hod. z městského kasína.

Sanremo se bude tradičně vysílat v režimu Eurovize.

V době psaní této zprávy nebyl znám seznam zemí kde se bude Sanremo vysílat. Vycházet můžeme z předchozích ročníků které se vysílaly například v Albánii (RTSH), Maltě (TVM), Rusku (Vremya), Bosně a Hercegovině (BHRT), Rumunsku (TVR), Švýcarsku (RSI), Argentině (RTA), Portugalsku (RTP), Řecku (ERT) a přes více než 100 operátorů v USA, Kanadě, Austrálii, Asii a Africe na kanálu Rai Italia.

Organizátorem i pořadatelem festivalu je Rai - Radiotelevisione Italiana ve spolupráci s městem San Remo.

Zdroj: Rai + franck