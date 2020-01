Osud světa v pandích tlapkách na Minimaxu

27.01.2020 15:01

Animovaný příběh pandy Po, která se stala mistrem bojových umění, dělá radost malým i velkým divákům již deset let a dočkala se filmového i seriálového zpracování. Třetí sezónu oblíbeného seriálu Kung Fu Panda: Tlapky osudu, přináší nové postavy i dobrodružství.

Nové pandí příběhy sledujte na televizní stanici Minimax od 31. ledna ve 21:20 hod.

Když čtyři malé pandy narazí na tajemnou jeskyni pod pandí vesnicí a náhodou nasají sílu čchi od starých a silných bojovníků kung-fu, známých jako Čtyři souhvězdí, musí naplnit poslání - zachránit svět před špatnou sílou. Mezitím se Po setká se svou zatím největší výzvou - naučit partu nezbedných dětí, jak s nově získanými schopnostmi zacházet.

▲ Kung Fu Panda: Tlapky osudu (foto: AMC)

Ústředním bodem nové série jsou nové postavy a talentovaní umělci, kteří jim propůjčují hlasy. Čtyři nováčci jsou děti z pandí vesnice - někteří z nich sní o tréninku pod legendárním Poom a další jsou jen „do počtu“. V jejich čele je energická Na Hai. Jejím velkým snem je stát se mistryní kung-fu a to co se jí nedostalo v zručnosti, nahrazuje odhodláním a odvahou. Její bratr - dvojče Bao je nezbedník, který zbožňuje kanadské žertíky a je magnet na problémy. Čtveřici doplňuje nekonvenční budoucí kung-fu bojovnice Jing a Fan Tong, milý a oddaný přítel, který mimochodem drží rekord za to, že je největším dítětem, jaké se kdy v pandí vesnici narodilo. Jejich odlišné osobnosti, které se často dostávají do konfliktů mezi sebou navzájem, s Poom i dospělými, pomáhají vykreslit každou dětskou vlastnost a zároveň slouží jako kontrast k neuvěřitelným silám, kterými disponují.

Po a děti chtějí porazit svého zkorumpovaného učitele Jindiaa, který je posedlý touhou získat mocnou temnou čchi. Na to budou muset použít kombinované síly Čtyř souhvězdí - Modrého draka, Černé želvy, Bílého tygra a Červeného fénixe, založených na tradiční čínské astronomii.

