Po hlavě - první vlastní seriál na Prima COOL

27.01.2020 12:01

Odvážný komediální seriál Po hlavě, který od 3. února ovládne obrazovky Prima COOL, bude mít neobvyklý koncept. Kromě Petra Buchty v hlavní roli Indyho, a jeho blízkých, se diváci mohou těšit na Igora Chmelu ve velice zvláštní roli.

Bude mozkem Indyho, který se dostane do nejedné šlamastyky, a bude právě na jeho mozku v podání Chmely, aby ho zachránil. Tedy pokud se mu zrovna bude chtít, je totiž dosti škodolibý...

Připravte se na velký třesk. Prima COOL, tuzemský domov nejvtipnějších seriálových hitů, uvádí první vlastní původní komediální podívanou. Již v pondělí 3. února odstartuje nový český provokativní seriál Po hlavě o nekonečném souboji věčného smolaře se životem a vlastním mozkem. „ Spousta seriálů nabízí příběh o tom, jak jeho hrdinové prožívají radosti i strasti každodenního života. Po hlavě je ale výjimečný svým formátem, kdy divákovi nabídne nevšední pohled do hlavy hlavní postavy. V ní operuje mozek Igor Chmela velice vtipným způsobem, který naprosto trefně dokreslují vizuální asociace, čímž formát posouvá do další dimenze humoru ,“ říká producent Prima COOL Roman Buťa.

▲ Po hlavě (foto: FTV Prima)

Mladý, ale ne moc perspektivní Indy (Petr Buchta) je fakt smolař. Jak jinak by se mu „poštěstilo“ přijít prakticky v tu samou chvíli o práci i o holku? Jediné, co mu zbývá, jsou zdánlivě skvělé nápady. Ty se rodí v řídicím centru jeho hlavy, kde operuje Indyho mozek (Igor Chmela). Indy svému mozku pozorně naslouchá, ale ne vždycky poslechne. To proto, že ani mozek nemá patent na rozum a občas je lepší ho prostě ignorovat.

Kolem Indyho propuká chaos. Věci zřídka dopadnou tak, jak si představuje, i když si je pečlivě naplánuje. Jako třeba když potřebuje spolubydlící, aby po vyhazovu utáhl nájem. Rozhodne se spojit příjemné s užitečným a nastěhuje k sobě krásnou a sympatickou Ámu (Barbora Mottlová). Doufá, že by se z ní mohla vyklubat nejen fajn kámoška, ale možná i něco víc... Jenže se plete! Indymu nepomáhá ani jeho mozek, ani kamarád Viktor (Filip Kaňkovský). Postupně zjišťuje, že navzdory neštěstí v lásce mu nepřeje štěstí ani v hazardních hrách, trpí syndromem vyhoření a krizí sexuální identity, riskuje rande naslepo, zaplete se s transvestitou a zažívá nekončící řadu zábavně trapných příhod, a hlavně nehod.

V dalších rolích se budou každé pondělí ve 20.15 na Prima COOL objevovat také Filip Kaňkovský coby Indyho nejlepší kamarád Viktor, Barbora Mottlová ztvárňující Indyho spolubydlící Ámu anebo tajemná Hop v podání herečky a kaskadérky Michaely Dinhové. Do Indyho života ale vstoupí také další postavy, které si zahrají Dana Morávková, Barbora Jánová, Miroslav Hrabě, Irena Máchová, Anežka Rusevová, Dominik Vršanský, Tereza Vítů, Nikola Ďuricová, Lukáš Tran, Robert Miklúš, Filip Šebšajevič a další.

Postavy:

Indy (Petr Buchta)

Notorický nevyzrálý smolař. Ne vždy se řídí zdánlivě dobrými radami vlastního mozku. Dostává se pravidelně do problémů a zažívá řadu nečekaných příhod a nehod.

Indyho mozek (Igor Chmela)

Mozek věčného smolaře Indyho má zdánlivě skvělé nápady, ale ani on nemá patent na rozum. Smůlou i štěstím zároveň je, že ho Indy ne vždy poslechne.

Viktor (Filip Kaňkovský)

Indyho kamarád pracuje jako barman v ne zrovna populárním baru. Štěstí se mu také vyhýbá, ale to hlavně proto, že si ho prostě nezaslouží. Často se zaplétá do Indyho smolných příhod. Někdy je dokonce strůjcem všeho neštěstí.

Áma (Barbora Mottlová)

Indyho nová spolubydlící má menší tajemství, které romanticky naladěného smolaře nepříjemně zaskočí. Postupně se z nich stávají kamarádi.

Hop (Michaela Dinhová)

Tajemná dívka, se kterou není radno si zahrávat. Její přítomnost Indyho mnohdy překvapí.

Serál Po hlavě bude mít 10 epizod po 25 minutách. Režisérem a producentem projektu je Martin Barták. Půjde o první původní komediální seriál na obrazovkách Prima COOL.

zdroj: Prima