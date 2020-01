LG získala na veletrhu CES 2020 rekordní počet ocenění

22.01.2020 13:49

Společnost LG Electronics (LG) si z veletrhu CES® odvezla nejvíc ocenění odborníků v oboru - letos získala více než 150 vyznamenání. Cenu za Nejlepší televizi CES navíc převzala už šestý rok po sobě.

Ocenění Best of CES Awards zvolilo televizory série LG CX OLED TV doslova z tisíců nových televizorů uvedených na CES.

Díky LG OLED TV se společnost LG stala dominantní v kategorii televizorů. Získala 83 ocenění a vyznamenání od široké škály odborníků v oboru. Rolovací televize LG SIGNATURE OLED TV RX (model 65RX) byla oceněna Asociací spotřebitelských technologií (Consumer Technology Association CTA) a získala CES Best of Innovation Award v kategorii Video displays. Televize LG SIGNATURE OLED ZX 8K byla oceněna jako CTA Mark of Excellence Video Display Product of the Year. Televizory NEXTGEN OLED společnosti LG s procesorem a9 Gen 3 poté získaly více než dvě desítky ocenění.

Nová pračka LGThinQ s předním plněním a umělou inteligencí AIDD obdržela nejvíce ocenění mezi domácími spotřebiči LG, mimo jiné i od uznávaných médií USA Today a Newsweek. LG InstaView ™ Door-in-Door® lednička s Craft Ice ™ pyšnícím se nový dávkovač Craft Ice s pozvolným táním získala ocenění CTA Mark of Excellence Award, CES Innovation Award a uznání od magazínu Women's Health.

▲ LG CES 2020 Award (foto: LG)

Smartphone LG G8XThinQ s duálním displejem a 5G obdržel CES Innovation Awards. Ocenění získala i nový proaktivní servis zákaznická péče s umělou inteligencí. Na ohromující výstavu LG OLED „Wave“ na stánku LG se navíc přišly podívat desítky tisíc návštěvníků.

Celkově společnost LG získala 17 ocenění CES Innovation Awards napříč kategoriemi domácích spotřebičů, domácí zábavy a mobilní komunikace. LG získala nejvyšší ocenění jak od technických expertů, tak ze strany médií například Time, Newsweek, USA Today /Reviewed.com, Engadget, Future, Good Housekeeping, The Verge, Architectural Digest a mnoho dalších.

Mezi hlavní ceny, které společnost LG získala na veletrhu CES 2020, patří:

LG CX 4K OLED

Engadget: Best of CES

PC Mag: Best of CES

Reviewed.com: Editor's Choice Award

Pocket-lint: Best of CES

HD Guru: CES Top Pick

CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year

LG GX Gallery Series 4K OLED TV

Gear Patrol: Editor's Pick CES 2020

BGR: Best of CES 2020

HD Guru: CES Top Pick

TechRadar: Best TVs of CES

LG SIGNATURE OLED ZX 8K TV

CES 2020 Innovation Award

CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year

Gadget Match: Best of CES 2020

BGR: Best of CES 2020

LG Signature RX Rollable OLED

CES 2020 Innovation Award

Engadget: Best New TVs at CES 2020

SPY: Best of CES 2020

LG Soundbar SN11RG

CES 2020 Innovation Award

CTA Mark of Excellence: Loudspeaker of the Year: Soundbar

LG PuriCare Mini Air Purifier

CES 2020 Innovation Award

CTA Mark of Excellence: Emerging Technologies / Disruptor / Miscellaneous Home Technology Enhancements

LG ThinQ Front-Load Washing Machine

USA Today/Reviewed.com CES Editors' Choice Awards: Editor's Choice

Newsweek: Best of CES 2020

LG Proactive Customer Care

USA Today/Reviewed.com CES Editors' Choice Awards: Editor's Choice

LG G8X ThinQ with Dual Screen

CES 2020 Innovation Award

zdroj: LG