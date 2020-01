TCL prodala 32 milionů televizorů v roce 2019

22.01.2020 12:27

TCL Electronics (1070.HK), dominantní hráč na globálním trhu televizí a společnost s vedoucím postavením na poli výroby produktů spotřební elektroniky, oznámila další dosažení rekordu v prodeji televizorů a zveřejnila informace o dodání 32 milionu kusů televizorů LCD na trh v roce 2019, což představuje ve srovnání s rokem 2018 nárůst o 12 %.

Růst objemu prodeje samotných televizorů se značkou TCL vzrostl v uvedeném období o 17 %.

Objem prodeje v segmentu Smart TV a 4K vzrostl meziročně o 19 % respektive o 31 %. Kategorie Smart TV se podílela na prodeji z 85 % a 4 K pak tvořilo 51 % všech prodejů televizorů značky TCL. Tyto výsledky odrážejí pokračující optimalizaci produktového mixu a posilování znalosti značky. Objem prodeje televizorů s technologií Quantum Dot (známé také jako QLED) vzrostl o 66 % a to především na trzích mimo Čínu.

▲ TCL Mini LED X10 (foto: TCL)

Objem prodeje samotných televizorů se značkou TCL mimo Čínu vzrostl meziročně o 26 % na vice než 13 milionů kusů. Na růstu se podíleli všechny části trhu. Společnost pokračovala v udržení své vedoucí pozice na trhu Severní Ameriky, kde prodej samotných televizorů značky TCL rostl v roce 2019 o 14 %. Podle poslední zprávy NPD* jsou v USA televizory značky TCL na základě prodejů za tři čtvrtletí roku 2019 na druhém místě.

V Evropě rostl prodej televizorů se značkou TCL o 35 % a ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 dosáhl dokonce růstu o 54 %. Hlavní evropské trhy zahrnují země, jako je Španělsko, Velká Británie a Itálie, kde bylo dosaženo meziročního růstu 264 %, 262 % respektive 203 %.

Objem prodeje na třetích trzích společně s rozvojem distribučních kanálů rostl v roce 2019 o 41 %. Klíčovými trhy byly Indie, Argentina, Austrálie a Rusko s meziročním růstem 151 %, 121 %, 79 % respektive 46 %.

Společnost TCL uvedla nedávno na český trh svoji vlajkovou loď, model TCL X10, první Android TV s novou technologií Mini- LED a jednu z vůbec nejtenčích Direct LED TV na světě.

*Zdroj: The NPD Group, Inc., US Retail Tracking Service, LCD TV, based on unit sales, Jan.- Sept. 2019 vs Jan.- Sept. 2018.