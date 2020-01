Bez filmové Retro Movies ve Sky UK a Freesat

25.01.2020 16:16

DNES!

Britský filmový kanál Retro Movies, který přinášel klasické filmy, je v posledních dnech nedostupný zákazníkům satelitních platforem Sky UK a Freesat UK. Na pozici stanice je několik dní černá obrazovka.

Retro Movies působí na trhu dva roky. Nejprve se program objevil v nabídce Sky UK jako FTA program a později byla stanice zařazena do nabídky bezplatné platformy Freesat UK.

Populární filmový kanál převzal 327. pozici v EPG po stanici Nollywood Movies, provozovaná společností, která byla v té době v likvidaci. Ředitelé této společnosti stojí také za firmou Retro Movies Ltd, ačkoliv informace licenčního regulátora Ofcom zmiňují zlikvidovanou společnost Nollywood Movies Ltd jako držitele licence pro Retro Movies a Retro Movies Ltd jako držitele licence pro službu s názvem Retro TV.

▲ Retro Movies

Filmoví fanoušci na britských ostrovech mohou sledovat starší filmy díky jiným programům - Talking Pictures, Sony Movies Classic a TCM Movies. První z nich je dobře dostupný divákům v České republice a na Slovensku díky volnému vysílání v silném evropském svazku satelitu Astra 2G (28,2°E), freq. 11,538 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK.

technické parametry - Retro Movies (vysílání bylo přerušeno!):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,479 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

zdroj: satkurier.pl + rxtvlog.com