V Británii odstartovala HGTV. Je FTA na 28,2E

23.01.2020 21:03

DNES!

Americká společnost Discovery uvedla na další trh svoji velmi úspěšnou značku HGTV (Home and Garden TV). Vysílání HGTV si mohou nově naladit domácnosti na britských ostrovech. Stanice HGTV UK vznikla rebrandem Home UK.

HGTV UK vysílá, podobně jako německá verze, která byla spuštěna dříve, volně a bez poplatků. Stanice je šířena ze satelitu Astra 2F v britském svazku. Příjem programu je možný ve střední Evropě s parabolami velkých rozměrů. Příjmové podmínky se liší podle místa příjmu.

HGTV oslavuje ducha domova a podporuje diváky v rekonstrukcích domů, bytů a zahrad.

▲ HGTV UK - záběr z příjmu stanice

Provozovatel očekává s programem podobný úspěch, jako zaznamenává v USA, kde je stanicí číslo jedna pro ženy ve věku od 25 do 54 let a to již 12 po sobě jdoucích let.

Vstupem značky HGTV na britský trh expanze nekončí. Dne 2. února 2020 odstartuje bezplatná italská verze HGTV a během prvního kvartálu hodlá provozovatel s programem expandovat do 11 zemí střední Evropy. Možná se programu dočkají diváci také v České republice a na Slovensku. Na těchto trzích bude HGTV nabízen jako placený kanál.

technické parametry - HGTV UK:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

Ve stejném multiplexu vysílá také HGTV s hodinovým časovým posunem (HGTV +1h). Tato verze je ale zakódována (CA Videoguard) a dostupná jen abonentům Sky UK.