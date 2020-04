MTS TV: 6 nových programů, z toho polovina v HD

01.04.2020 17:15

Ruský telekomunikační operátor MTS rozšířil svoji satelitní pay-tv platformu MTS TV o řadu nových programů. Od 1. dubna 2020 byly rozšířeny balíčky Bazovyj, Razširennyj, Bazovyj Plus a Razširennyj Plus o stanice Dom Kino, Pobeda HD, Nick Jr., MotorTrend HD a Jugra.

Tarify Razširennyj a Razširennyj Plus nově obsahují stanici Dom Kino Premium HD.

Dom Kino - je legendární ruský filmový kanál, který vysílá ruské hrané filmy, animované filmy, dokumenty a seriály.

Pobeda HD - osloví fanoušky klasiky sovětského válečného filmy, ruských filmů a televizích pořadů a dokumentů o Velké vlastenecké válce.

Dětský kanál Nick Jr. je televizní stanice pro děti do věku 9 let. Stanice přináší různé populární animované seriály pro mladé publikum jako Puppy Patrol, Flash, a další. Ve vysílání jsou i vzdělávací pořady a zábavná show.

▲ Jugra - záběr z příjmu stanice

Regionální kanál Jugra vysílá informační, analytické, sociální a vzdělávací projekty a pořady. Jako jediná televizní novinka MTS TV je vysílána volně ( FTA).

Populární americký automobilový kanál MotorTrend HD je věnován recenzím automobilů s důrazem na jejich spotřebitelské kvality, novinky ze světa motoristického sportu a další témata související s automobilovým průmyslem.

Dom Kino Premium HD vysílá nepřetržitě v HD rozlišení a bez reklam. Vysílá nejnovější ruskou filmovou produkci - akční a zábavné komedie a seriály, stejně tak i exkluzivní rozhovory s filmovými a televizními hvězdami.

Balíčky Bazovyj, Razširennyj, Bazovyj Plus a Razširennyj Plus navíc obsahují i časově posunuté verze rozhlasové stanice Radio of Russia (+2h, +4h a +7h).

Rozšíření programové nabídky proběhlo bez změny cen programových balíčků.

technické parametry - Nick Jr., Dom Kino:

• ABS 2A (74,7°E), freq. 11,920 GHz, pol. V, SR 45000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto a Verimatrix

technické parametry - MotorTrend HD:

• ABS 2A (74,7°E), freq. 12,100 GHz, pol. V, SR 45000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto a Verimatrix

technické parametry - Pobeda HD, Dom Kino Premium HD, Jugra (FTA):

• ABS 2A (74,7°E), freq. 12,160 GHz, pol. V, SR 45000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto a Verimatrix