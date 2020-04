Anomálie na satelitu Express AM6

01.04.2020 20:49

včera

Na ruském telekomunikačním satelitu Express AM6, který se nachází na pozici 53°E, došlo 25. března 2020 k anomálii. Provozovatel satelitu, společnost RSCC, proto vypnula transpondéry v Ka pásmu.

Důvodem vypnutí transpondérů v Ka pásmu byla neobvyklá činnost kapalinového okruhu systému tepelné regulace satelitu a v důsledku toho nebylo možné provozovat satelit v plné konfiguraci.

Operátor RSCC proto se dohodl s operátory VSAT sítí na přesunu služeb do Ka pásma na satelit Express AMU1, který je umístěn na pozici 36°E.

Vedle migraci služeb v Ka pásmu dochází k zapojování multiplexů a distribučních signálů v C pásmu na jiné satelity - Express AM7 (40°E) a Jamal 601 (49°E) do C pásma a Jamal 402 (55°E) v Ku pásmu.

V Ku pásmu zůstává zachována distribuce beze změn.

Express AM6 byl vynesen 21. října 2014 a do komerčního provozu na pozici 53°E byl uveden v dubnu 2015. Podle plánu by měla družice pracovat 15 let.

Satelit Express AM6, na bázi platformy Express 2000, je vybaven celkem 72 transpondéry v C, Ku, Ku/Ka, Ka a L pásmu. Družice pokrývá část území Ruské federace, Evropu, Střední východ a území podle požadavku vysílatele (směrovatelný svazek).