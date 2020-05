TV Barrandov: V neděli jsme porazili CNN Prima News

04.05.2020 15:16

DNES!

V neděli večer 3. května 2020 odstartovala na českém trhu nová zpravodajská televize CNN Prima News. Divákům nabídla zpravodajství a publicistiku. Ale i možnost porovnání sledovanosti s jinými stanicemi na televizním trhu.

Televize Barrandov oznámila, že v neděli v době vysílání relace Moje zprávy, které moderuje generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup, porazila masivně propagovaný hlavní zpravodajský blok CNN Prima News.

A vyšší sledovanost než diskusní pořady nové stanice mají i tradiční politické rozhovory v TV Barrandov.

▲ Moje zprávy na TV Barrandov (foto: Barrandov)

Televize Barrandov uspěla v přímém střetu s CNN Prima News v neděli. Moje zprávy si nenechalo ujít v průměru 88 tisíc diváků starších 15 let při podílu 2,4 procenta. Celkový zásah byl pak 156 tisíc diváků. Oproti tomu nová stanice CNN Prima News dokázala přilákat ve stejném čase jen 2,2 procenta lidí.