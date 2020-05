ČT odvysílá dokument Sen o Dakaru

21.05.2020 15:05

Parta nadšenců se rozhodla rekonstruovat historickou tatrovku a projet se s ní po stopách slavné rallye. Jak to vypadá v zemích, kterými vedla trasa legendární Rallye Dakar? I to ukáže dokument Sen o Dakaru, který točil i režíroval Jaroslav Jindra.

Na obrazovkách ČT2 ho diváci uvidí v úterý 26. května od 21 hodin.

Snímek dokumentuje partu nadšenců z Dobříče, kteří renovovali historickou tatrovku Karla Lopraise, a s ní se znovu vydali přes Maroko a Mauretánii po stopách slavné soutěže až k senegalskému Růžovému jezeru, které bývalo cílem Rallye Dakar po dlouhé roky. „ Zúčastnil jsem se závěrečné části natáčení v poušti a mohu říct, že film přibližuje realitu závodu do nejmenšího detailu ,“ prozrazuje legendární jezdec Karel Loprais a režisér, kameraman a scenárista Jaroslav Jindra jej doplňuje: „ Rallye Dakar jsem s kamerou v ruce absolvoval mnohokrát. A vždy to byla cesta plná překvapení. Jestli někde něco nefunguje podle plánu, pak je to zaručeně na dálkových rallye a při cestování černým kontinentem. To už je takový folklor, bez kterého by to snad ani nebylo ono .“

▲ Sen o Dakaru (foto: ČT)

Prostřednictvím archivních záběrů se diváci podívají i na trať Dakaru v jižní Americe, kam se závod z bezpečnostních důvodů od roku 2009 přesunul. „ Karel Loprais se díky Rallye Dakar stal legendou, proto věřím, že film dokumentující cestu historického auta Afrikou, osloví nejen skalní fanoušky tohoto závodu. Jde o počin party nadšenců, kteří zrenovovali starou tatrovku. Diváci uvidí, s čím vším se museli závodníci potýkat nebo v čem spočívaly výhody kamionu, jenž pod vedením českého závodníka šestkrát zvítězil. Zároveň ale mohou naplno vnímat i to, co u závodů nikdy nemohli vidět - krajinu a africké reálie ,“ vysvětluje kreativní producentka Rebeka Bartůňková.

Nejtěžší motoristické soutěže svého druhu se každoročně mohou účastnit závodníci z řad profesionálů i z řad amatérů. Do podvědomí českých fanoušků se rallye Paříž-Dakar zapsala především díky šesti vítězstvím Karla Lopraise za volantem vozu Tatra (v letech 1988, 1994, 1995, 1998, 1999 a 2001). Za celých čtyřicet let historie závodu ale diváci neměli možnost podívat se, jak to vypadá v zemích, kterými trasa vedla, jací tam žijí lidé a jaké mají zvyky.

zdroj: ČT