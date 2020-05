Nová série Můžu tě zničit na HBO a HBO GO

20.05.2020 19:14

DNES!

Nová série z produkce HBO nazvaná Můžu tě zničit (I MAY DESTROY YOU) bude mít premiéru v pondělí 8. června 2020. Jedná se o odvážnou, sebevědomou a provokativní sérii na téma sexu v současném světě, otázek rovnosti pohlaví, vztahů a rovněž toho, jak dnes chápeme svobodu, s čímž úzce souvisí otázka sexuálního vykořisťování.

V seriálu MŮŽU TĚ ZNIČIT se v hlavní roli představí Michaela Coel (“Chewing Gum“), která je zároveň producentkou nové série. Dále hrají Weruche Opia (“Inside No9“), Paapa Essiedu (“Kiri“), Aml Ameen (“Yardie“), Adam James (“Belgravia“), Sarah Niles (“Catastrophe“), Ann Akin (“Philip K. Dick's Electric Dreams“), Harriet Webb (“Plebs“), Ellie James (“Giri/Haji“), Franc Ashman (“Peep Show“), Karan Gill (“Z masa a krve“), Natalie Walter (“Děsivé dějiny“) a Samson Ajewole.

▲ Můžu tě zničit (foto: HBO)

Producenty za Various Artists Ltd jsou Phil Clarke a Roberto Troni; producentkou za FALKNA Productions a zároveň scénáristkou, režisérkou a herečkou je Michaela Coel; producenty jsou Simon Maloney a Simon Meyers; režie: Sam Miller; produkční společnosti: Various Artists Ltd a FALKNA Productions.

I MAY DESTROY YOU je koprodukcí HBO a BBC a celosvětově bude distribuována Warner Bros. International Television Distribution, kromě Velké Británie a Irska, kde bude série distribuována BBC Studios.

zdroj: HBO