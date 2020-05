Čtenáři parabola.cz mají nejčastěji 80 cm parabolu

31.05.2020 16:26

Nejčastěji mají čtenáři webu parabola.cz pro příjem satelitního vysílání parabolu o průměru kolem 80 cm. Vyplývá to z výsledků nedávno uzavřeného hlasování čtenářů serveru parabola.cz.

Nejvíce čtenářů má parabolu od průměru 71 do 80 cm (celkem 18,6% z nich). V těsném závěsu 17,1% respondentů zvolilo variantu paraboly od průměru 81 do 85 cm. Parabolu od průměru 86 do 90 cm má 14,1% čtenářů. Parabolu o průměru cca 71 až 90 cm má zhruba polovina čtenářů (přesně 49,8%).

Paraboly o větších rozměrech (nad 115 cm) má 15,2% čtenářů webu.

Satelitní parabolu nad průměr 90 cm do 115 cm má celkem 22,2% čtenářů.

Antény o menších rozměrech (do 60 cm, nad 60 do do 70 cm) má 7,4, resp. 5,3 procenta čtenářů serveru parabola.cz.

Ankety se zúčastnilo celkem 1294 čtenářů.

Nová anketa parabola.cz zkoumá kolik přijímáte orbitálních pozic.