Aréna Jaromíra Soukupa opět sledovanější než zpravodajské TV

14.05.2020 18:09

Diskusní relace Aréna Jaromíra Soukupa na televizi Barrandov potvrdila svoji diváckou atraktivitu. Premiéra včerejšího dílu oslovila 230 tisíc diváků a stala se nejsledovanějším politickodiskuzním pořadem večera.

TV Barrandov tak ve středu opakovaně porazila souběžně vysílaný program na CNN Prima News i na veřejnoprávní ČT24. Upozornila TV Barrandov.

▲ Aréna Jaromíra Soukupa (foto: Barrandov)

Ve středu 13. května odvysílala TV Barrandov Arénu Jaromíra Soukupa se sledovaností 95 tisíc diváků. Její celkový zásah se vyšplhal na 230 tisíc diváků. Barrandovská Aréna Jaromíra Soukupa porazila souběžně běžící politickodiskuzní pořady 360 Pavlíny Wolfové na CNN Prima News i Události, komentáře na ČT24. A to i přes to, že průměr sledovanosti Arény byl ovlivněn vloženou reklamou. Zatímco TV Barrandov měla v době, kdy všechny tři pořady běžely proti sobě, podíl na sledovanosti 3,23 %, Prima CNN jen 0,24 % a ČT24 3,16 %.

Celé zpravodajské pásmo Barrandova pak v čase 19:25-22:30 oslovilo 385 000 diváků a také bylo lepší než konkurence - TV Barrandov dosáhla v této době podílu 2,43 procenta, CNN Prima News podílu 0,37 procenta a zpravodajská ČT24 podílu 2,03 procenta.