Déčko přispěje k rozvoji počítačové gramotnosti

14.05.2020 15:44

Používat počítač umí děti mnohdy lépe než dospělí, často však mají mezery v počítačové gramotnosti. To mohou nyní napravit díky novému animovanému seriálu Datová Lhota, který představí virtuální svět, v němž názorně uvidí, jak to vlastně vypadá „uvnitř“ počítače.

Seriál bude vysílán v rámci oblíbeného pořadu Planeta Yó, prvního dílu se diváci dočkají příští úterý 19. května od 16.18 hodin na ČT :D. Společně s premiérou pořadu bude spuštěn také edukativní web. Jednotlivá témata ze seriálu budou rozebrána také formou vzdělávacích listů určených pro výuku ve školách.

„ Datová Lhota je příkladem vzdělávacího pořadu, který působí jednoduše a zábavně, ale ve skutečnosti je za ním obrovská a náročná práce mnoha lidí, aby vše, včetně malých detailů, odpovídalo realitě světa počítačů, byť ve stylizované formě ,“ říká k pořadu kreativní producentka Barbara Johnsonová.

▲ Datová Lhota (foto: ČT)

V průběhu deseti dílů se děti podívají do útrob počítačů. Právě tam se nachází městečko, které představuje operační paměť a budovy v něm znázorňují spuštěné programy - v Textově se píší texty, Obrázkov prohlíží obrázky apod. Hlavními hrdiny příběhů jsou malý Kuba a jeho kamarád, počítačový nadšenec Marwin. Pokaždé prožijí nový dobrodružný příběh, během kterého zároveň vyřeší Kubovy problémy s počítačem. Nejen Kubu a Marwina, ale všechny postavy animovaného seriálu namluvil Matouš Ruml. „ Možnost vytvořit tolik neexistujících postaviček pomocí hlasu jsem si užíval od první chvíle. Většinou se stačilo kouknout na animaci a už mi automaticky naskočil nějaký hlas, který by se k dané postavě hodil .“

Témata jednotlivých dílů jsou vybraná tak, aby zmapovala nejdůležitější oblasti týkající se počítačů, a zároveň byla dětem blízká. Každá epizoda a na ni navazující aktivity na webu Déčka a výukové materiály se zaměří vždy na důležitý počítačový fenomén, jako je operační paměť, ukládání na disk, mazání souborů, viry a antiviry, aktualizace či komunikace na internetu. V den premiéry seriálu bude spuštěna také speciální webová stránka www.decko.cz/datova-lhota.

„ Propojení webu a seriálu je v tomto případě klíčové a činí tak projekt specifickým. Myšlenka vytvořit animovaný seriál, který by dětem vysvětlil, jak to funguje v počítači, totiž vzešla z webového týmu Déčka ,“ říká kreativní producentka Centra dramaturgie nových médií Štěpánka Sunková a dodává. „ Od začátku se počítalo s tím, že kromě seriálu vzniknou web-only videa s důrazem na edukační část, a hra, ve které si děti na vlastní kůži prožijí, jaké to je dostat se do počítače. Součástí hry jsou rovněž výukové materiály, v podobě kartiček, které hráč v prostředí Datové Lhoty sbírá .“

Jednotlivá témata seriálu budou rozvíjet vzdělávacími listy. Ty jsou určeny přímo pro výuku ve školách a také pro weby Déčka a nového vzdělávacího projektu ČT edu.

zdroj: ČT