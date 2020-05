Německá Ponorka se vrací na scénu na Epic Drama

14.05.2020 11:57

Filmových, seriálových a televizních adaptací událostí 2. světové války existuje nespočetné množství. K již klasickým dílům patří i německá Ponorka (Das Boot), která se po slavném stejnojmenném celovečerním filmu z roku 1981 a seriálu z roku 1985 vrací v novém, modernějším pojetí.

Dílo režiséra Andrease Prochasky se po dvou letech dočkalo druhé osmidílné série, ve které sledujeme osudy posádky ponorky U-612, ale nejen té. Příběh totiž funguje ve více vrstvách a díky velkorysému rozpočtu i na více místech Evropy, ke kterým, kromě nám důvěrně známé Prahy, patří i La Rochelle, Manchester, Liverpool a Malta. Zajímavé přitom je, že podstatná část děje se má odehrávat v New Yorku, takže se nechme překvapit, kterou z pěti zmíněných lokací do hávu válečného „Velkého jablka“ filmaři převlékli.

▲ Podorka (foto: Viasat)

Za zmínku stojí i technologické zpracování seriálu, za které opět můžeme vděčit finančním možnostem celého štábu. Zejména interiér německé válečné ponorky zaujme všechny fanoušky vojenské techniky.

Kromě hvězd známých z první série se v té druhé poprvé setkáme i s „čerstvými“ tvářemi známými z mezinárodních filmových trháků. Tak třeba Clemens Schick si zahrál v bondovce Casino Royale, Thomas Kretschmann ve snímku Avengers: Age of Ultron, Rochelle Neilová v Terminator: Dark Fate a Michael McElhatton ve Hře o trůny.

▲ Podorka (foto: Viasat)

Jednu ze zásadních rolí zde opět obsadila Vicky Kriepsová jako špionka Simone, která riskuje pomocí obětem nacismu. Zdatně jí sekundují další hvězdy, jako Rick Okon v roli bývalého velícího důstojníka ponorky U-612 Klause Hoffmanna nebo Stefan Konarske jako jeho nástupce Wrangel.

Napínavý příběh vás vtáhne do děje už v prvních minutách první z osmi epizod série, kterou tentokrát nerežíroval Prochaska, ale Matthias Glasner, jenž si vzal na starosti i scénář, a Rick Ostermann, jehož debut jménem Wolfskinder posbíral mnohá ocenění včetně německé Filmové ceny míru.

Ocenění získala v průběhu loňského roku také první série napínavé adaptace, a to například cenu Magnolie z šanghajského televizního festivalu, ROMY Award (cenu poroty), speciální ocenění od poroty při udělování cen bavorské televize nebo nominaci na Zlatou nymfu za „nejlepší televizní dramatický seriál“.

Jaké budou osudy Simone při zajišťování únikové cesty pro židovskou rodinu z okupované Francie, Hoffmanna při pobytu v New Yorku poté, co těsně unikne smrti, nebo zkušeného velitele Johannese von Reinhartze, na něhož padne stín podezření, že stejně jako Simone to hraje na dvě strany? Na to se můžete podívat na kanále Epic Drama v dobovém seriálu Ponorka vždy v neděli od 17. května ve 21:00 hodin.

zdroj: Viasat