Největší fotbalové ligy se znovu rozeběhnou v červnu. Budou na Telly

01.06.2020 13:51

DNES!

Z velkých evropských soutěží už byla za přísných hygienických opatření znovu rozehrána německá Bundesliga. Na červnový restart se nyní chystají hráči ve Španělsku, Anglii a v Itálii.

Fotbaloví fanoušci v ČR opět uvidí živé přenosy ze všech čtyř fotbalových lig na programech DIGI Sport a Premier Sport, které jsou součástí internetové a satelitní televize Telly.

Španělská LaLiga odstartuje již 11. června městským derby mezi FC Sevilla s brankářem Tomášem Vaclíkem a Betisem. Anglická Premier League znovu začne 17. června a v Itálii chystají restart o tři dny později.

Televizní operátor Telly patří do skupiny LAMA ENERGY GROUP, která je držitelem vysílacích práv pro ČR k Premier League i anglickému poháru FA Cup, ke španělské LaLize, německé Bundeslize i italské Serii A. Sportovní fanoušci se po dlouhém půstu mohou na Telly těšit na opravdové fotbalové hody.

Anglická Premier League a FA Cup

Začne 17. června dohrávkou 28. kola utkáním Manchester City - Arsenal a Aston Villa - Sheffield United. Od pátku 19. června do neděle 21. června je poté na programu kompletní 29. hrací kolo. Celkem zbývá dohrát 92 zápasů, počítá se se šesti víkendy a třemi vloženými koly uprostřed týdne. Sezona 2019/20 by se tak v ideálním případě měla dohrát do 25. července.

O držiteli anglického titulu je v podstatě rozhodnuto. Deset kol před koncem vede tabulku letos suverénní Liverpool, který k zisku titulu potřebuje pouhá dvě vítězství, případně jedno, pokud Manchester City prohraje jeden zápas. Dohrávat se bude i anglický pohár FA Cup. Čtvrtfinálové zápasy jsou na programu o víkendu 27. a 28. června, kdy nás čekají utkání Leicester City vs. Chelsea, Newcastle United vs. Manchester City, Sheffield United vs. Arsenal a Norwich City vs. Manchester United. Semifinále se odehrají o víkendu 18. a 19. července, finále přijde na řadu 1. srpna.

Španělská LaLiga

V La Lize zbývá do konce ročníku odehrát jedenáct kol. Tabulku vede Barcelona o dva body před Realem Madrid. Soutěž znovu začne o víkendu 13. a 14. června s tím, že první zápas mezi Sevillou a Betisem bude ve čtvrtek 11. června. Aktuální ročník by se měl stihnout dohrát v ideálním případě během sedmi týdnů do 26. července. Konkrétní program zápasů ale zatím není k dispozici.

Italská Serie A

Italská fotbalová liga začne v sobotu 20. června atraktivním zápasem Atalanta vs. Sassuolo. Mužstvům zbývá odehrát 12 až 13 zápasů, v čele tabulky je obhájce titulu Juventus o bod před Laziem. Každý týden týmy odehrají dvě utkání tak, aby sezona skončila 2. srpna.