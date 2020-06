Prima má dvě nové aplikace - mobilní i HbbTV

29.06.2020 15:13

Skupina Prima připravila pro všechny milovníky televizních pořadů i filmů dvě nové aplikace mobilní i HbbTV. Pro pohodlné sledování pořadů v domácím prostředí je určeno nové rozhraní červeného tlačítka - HbbTV, které nabízí moderní design s intuitivním ovládáním.

Všem, kdo si nechtějí nic nechat ujít, umožňuje iPrima mobilní aplikace přístup do archivu seriálů, ale i ostatních pořadů a filmů včetně živého vysílání.

„ Naše online služby pro diváky neustále zkvalitňujeme a rozvíjíme, tak aby své oblíbené pořady mohli sledovat kdykoliv a kdekoliv. Mobilní aplikaci máme k dispozici jak pro uživatele s operačním systémem Android, tak s Apple iOS. Věřím, že u obou novinek uživatelé ocení jednoduchý a přehledný design a intuitivní ovládání, které jim snadno umožní vyhledat oblíbené pořady ,“ říká Josef Stránský, Chief Technology Officer skupiny Prima.

▲ Nová HbbTV aplikace Primy (foto: FTV Prima)

Mobilní aplikaci iPrima si mohou uživatelé stáhnout zdarma v App Store nebo v Google PLAY. V aplikaci uživatelé najdou archiv svých nejoblíbenějších seriálů ze všech kanálů skupiny Prima, ať už jsou to seriály Slunečná, Modrý kód nebo Zasněná láska, ale i koprodukční filmy nebo dokumenty z Prima ZOOM. Zároveň také nabízí možnost živě sledovat všechny kanály skupiny Prima. Aplikace také umožňuje stáhnout si vybrané pořady či filmy a kdykoli se na ně podívat - a to i v době, kdy uživatel není připojen k internetu.

Inovovaná HbbTV aplikace iPrima se zobrazí uživatelům po stisknutí červeného tlačítka na všech kanálech Prima. Aplikace iPrima je uživatelsky přívětivá a přehledně členěná do několika položek, jako je Vyhledávání, Pořady a seriály, Videopůjčovna a další. Samozřejmě ani v nové verzi nechybí možnost shlédnout to, co diváci nestihli v televizi. Své oblíbené pořady naleznou ve složce Moje pořady, kde se také mohou vracet k rozkoukaným filmům i pořadům a pohodlně dokončit zhlédnutí toho, na co se začali dívat na tabletu či telefonu. V neposlední řadě jsou i zde k dispozici předpremiéry oblíbených seriálů, jako je například Slunečná. Pořady je možné vybírat také podle svých zájmů - obsah je přehledně rozčleněn do segmentů - vaření, hobby, pohádky, dokumenty, krimi, romantika, lifestyle či publicistika. Stejně jako na webu mohou uživatelé po registraci a zaplacení předplatného 59 Kč měsíčně sledovat pořady iPrima bez reklam.

▲ Mobilní aplikace Primy (foto: FTV Prima)

Skupina Prima patří s počtem 53 525 109 videopřehrání za měsíc na webu iPrima.cz mezi nejúspěšnější na českém trhu a s měsíční návštěvností 3 986 207 reálných uživatelů se řadí mezi nejnavštěvovanější televizní weby. Web CNNPrima.cz dosáhl po necelém měsíci fungování přes 1,1 milionu reálných uživatelů. Červené tlačítko Primy v současnosti vidí více než 2 miliony diváků. Konzumace videí přes HbbTV platformu roste, v květnu byl meziroční nárůst sledovanosti 77 %. Mezi nejúspěšnější pořady sledované v HbbTV archivu patří Slunečná, Zasněná láska a Modrý kód.

Zdroj: NetMonitor, květen 2020; Nielsen Admosphere, unikátní metriky HbbTV, květen 2020, ATO - Nielsen Admosphere, PEM D, květen 2020

zdroj: Prima