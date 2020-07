9E: The Israeli Network zakódován

06.07.2020 12:07

Televizní stanice The Israeli Network (TIN) je opět dostupná jen pro abonenty. Společnost A1 Broadcasting, která zajišťuje distribuci stanice, zakódovala signál tohoto programu systémem podmíněného přístupu Viaccess.

A1 Broadcasting využívá pro své zákazníky část kapacity multiplexu pay-tv služby Joyne.

Stanice The Israeli Network byla založena v roce 2001 s cílem poskytovat kvalitní, aktuální izraelskou televizní stanici izraelským a židovským komunitám po celém světě. Kanál The Israeli Network sídlí v Kfar Saba v Izraeli a má pobočky v New Yorku, Los Angeles a Miami.

▲ TIN - záběr z příjmu stanice

Stanice vysílá vedle zpravodajství a aktuálních událostí také dramata, komedie, talk show, zábavu, kulturu, náboženské relace a řadu pořadů pro děti a teenagery.

technické parametry - SPTV:

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 11,727 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess