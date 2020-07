Paramount Network HD brzy v TivúSat a Sky Italia

17.07.2020 18:26

DNES!

Během několika týdnů se programová nabídka italské bezplatné satelitní platformy TivúSat opět rozšíří. Do nabídky bude zařazen filmový kanál Paramount Network HD ze skupiny ViacomCBS.

ViacomCBS o tomto záměru informovala diváky na sociálních sítích.

Po vstupu Paramount Network HD do TivúSat se celkový počet programů ve vysokém rozlišení (HDTV) zvýší na 55. A další nové HD programy se chystají.

Připomeňme, že Paramount Network HD již dříve v TivúSat vysílal a to od března 2016 do dubna 2017. Obnovení HD distribuce souvisí s postupným překlopením všech významných stanic do HD.

Vedle TivúSat bude program Paramount Network HD dostupný i pro abonenty Sky Italia.

Aktuálně mohou zákazníci obou DTH služeb sledovat SD verzi programu.

zdroj: franck + vl.info