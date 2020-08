Jedinečnou divokost Kanady si zamilujete na Viasat Nature

12.08.2020 12:52

DNES!

Rozlehlá jezera, hluboké lesy, ohromné pláně, divoké řeky, lední medvědi, grizzly, losi a polární lišky. To všechno je Kanada, ohromná země na severu amerického kontinentu, jejíž přírodu si zamilujete.

A pokud se tam zrovna nemůžete vydat osobně, podívejte se společně s námi na druhou sérii dokumentárního cyklu Divoká Kanada.

Svojí kulturou Kanada v něčem připomíná Spojené státy, ale přitom je v mnohém tak odlišná. Možná by se dala srovnat s Aljaškou, která je nejsevernějším státem USA a lidé zde také žijí v souladu s divočinou, ostřílení větrem a zocelení tvrdou zimou a velmi krátkým létem.

▲ Divoká Kanada II (foto: Viasat)

Jinak jde ale v případě Kanady o zemi, která sice není největší na světě, ale může se chlubit tím, že má ze všech zemí naší planety nejdelší pobřeží (které navíc omývají hned tři oceány) a největší vzdálenost vzdušnou čarou mezi severem a jihem. Zároveň je hranice mezi Kanadou a USA nejdelší hranicí mezi dvěma zeměmi.

„Malou Kanadu“ přitom můžeme nalézt i v Evropě - alespoň co se přírody týče, velice podobný charakter má oblast Skandinávie. A když si odmyslíme detaily typu architektury nebo vozového parku, můžeme regiony připodobňované k některým částem Kanady nalézt i v Rusku či dokonce Pobaltí. Přesto je Kanada v mnohém jedinečná a budete-li mít někdy příležitost se tam podívat, rozhodně si ji nenechte ujít.

▲ Divoká Kanada II (foto: Viasat)

My ostatní se alespoň můžeme podívat na čtyřdílnou dokumentární sérii Divoká Kanada, ve které nás štáb zavede na rozlehlé pláně dnešní Kanady, po nichž se v dávné minulosti kromě losů či pižmoňů severních běžně procházeli třeba mamuti, jak ukazují dochované fosilie. Na své si přijdou milovníci lesů, které u nás bohužel v poslední době mizí geometrickou řadou. Jak je to s kácením lesů v Kanadě, to nevíme, každopádně se tam stále nachází okolo deseti procent globální rozlohy lesů. Ty pak pokrývají téměř 50 % celkové plochy země.

Vzhledem k rozlehlosti Kanady je jasné, že se můžete těšit nikoliv na jednotvárnou krajinu, nýbrž na stovky či tisíce jedinečných scenérií. Některé z nich vyniknou zvlášť v zimě v oblastech za severním polárním kruhem, kde výhledy do krajiny nezřídka doplňuje aurora borealis čili polární záře. Jižněji na podzim zase můžete obdivovat úchvatné barvy listnatých lesů, ve kterých roste i typický javor, jehož list země přijala i na svou vlajku a z něhož vyrábí i výborný javorový sirup.

▲ Divoká Kanada II (foto: Viasat)

Na jedinečnou kanadskou přírodu se můžete podívat i vy, a to v rámci cyklu Divoká Kanada II, který poběží na kanálu Viasat Nature premiérově od neděle 16. srpna ve 14:00.

zdroj: Viasat