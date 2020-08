Svět se mění a řeky s ním na Viasat Explore

12.08.2020 11:26

DNES!

Ať už se nám to líbí nebo ne, svět se v současné době mění asi nejrychleji v dějinách. To se týká jak vědy a výzkumu, tak přírody, která se nám přetváří před očima, a to bohužel často negativním směrem. Ať už za to může člověk nebo ne, jedno je jisté: problémy se týkají i světových řek včetně nejznámějších veletoků.

Nejen vědci si v posledních letech začínají všímat ubývající druhové rozmanitosti ve světových řekách. Může to souviset s mnoha faktory včetně znečištění životního prostředí, kácení lesů a dalších změn rázu krajiny či změn klimatu.

K nejpovolanějším lidem zabývajícím se právě konkrétně řekami patří i vědec, badatel a zároveň extrémní rybář Jeremy Wade, jenž už čtyři desítky let cestuje po světě zásadně s prutem. Jeremy si na základě vlastních zkušeností moc dobře uvědomuje, že ve světových vodách dochází k významným změnám.

▲ Mocné řeky (foto: Viasat)

Děsí ho fakt, že kvůli drastickým změnám světových vod musel být v průběhu let svědkem vyhynutí některých hlavních sladkovodních predátorů, kteří jsou důležitým prvkem vyváženého ekosystému. Bez nich totiž může docházet k nekontrolovanému množení některých jiných druhů a dalšímu úbytku biodiverzity, jež je v konečném důsledku nutností i našeho vlastního přežití.

Vodním tokům bychom tak měli věnovat více pozornosti. Jeremy jde příkladem, díky čemuž vznikl šestidílný dokumentární seriál Mocné řeky, v němž společně se svým štábem zkoumá stav šesti nejvýznamnějších řek světa. Začínají přitom v Indii, kterou protéká svatá řeka hinduistů Ganga, i v našich nechvalně proslulá, zkratkovitě řečeno, „koupáním mezi plovoucími mrtvolami“.

Dále tu máme Jang-c'-ťiang neboli čínskou Modrou řeku, jež zase trpí na nadměrné rybaření, průmyslové znečištění a vymírání kriticky ohrožených druhů včetně největší sladkovodní ryby veslonose čínského nebo aligátora čínského.

Americkou Mississippi ohrožují nepůvodní druhy fauny a flóry, ale také nekontrolovaně se šířící zelená řasa, nám blízká Dunaj zase kromě invazivní fauny trpí pytláctvím a necitlivými zásahy v podobě megalomanských projektů. V posledních dvou dílech se pak můžete těšit na Amazonku a Zambezi, kterou Jeremy Wade svoje cestování po světě završí.

Mají problémy světových řek nějaké řešení? Jde příslušným ekologickým katastrofám ještě nějak zabránit, případně je alespoň zbrzdit? A máme jako jednotlivci vůbec možnost s tím něco udělat?

Na tyto, a mnohé další otázky se pokusí odpovědět Jeremy Wade v rámci dokumentárního seriálu Mocné řeky, jež poběží v premiéře od soboty 15. srpna ve 20:10 na kanálu Viasat Explore.

zdroj: Viasat