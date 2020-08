Formule 1 exkluzivně na Sport1 a Sport2 do roku 2023

Společnost AMC Networks International - Central and Northern Europe prodloužila svůj kontrakt na vysílání Formule 1® v České republice a na Slovensku o další tři sezóny. Diváci Sport1 a Sport2 se tak mohou těšit na živé přenosy všech závodů královské disciplíny až do konce roku 2023.

Exkluzivní sportovní obsah během každého závodního víkendu prezentovaný špičkovým týmem komentátorů a expertů, to je vysoký standard, na který si diváci stanic Sport1 a Sport2 za poslední roky zvykli a dokáží ho náležitě ocenit. Stanice Sport1 a Sport2 v Čechách a na Slovensku dynamicky rostou. Sledovanost přímých přenosů Formule 1 v letošním roce narostla o 30 procent ve srovnání s loňskou sezónou.

I v následujících letech se diváci mohou těšit na téměř 14 hodin akce během každého závodního víkendu, včetně tréninků, kvalifikace, studia se zajímavými hosty i podpůrných seriálů FIA Formule 2 a GP3.

Levente Málnay, Senior Vice President společnosti AMC Networks International - Central and Northern Europe, se k této transakci vyjádřil: „ V České a Slovenské republice soustavě nabízíme nepřekonatelný sportovní obsah prémiové kvality. Obnovené partnerství staví na silném vztahu Formule 1 a sportovních stanic AMCNI CNE z posledních let. Jsme hrdí na to, že jsme si zajistili tento korunovační klenot sportovních práv pro nadcházející roky, a že můžeme zůstat referenčním bodem pro všechny fanoušky motorsportu v České republice a na Slovensku .“

Michaella Snoeck, Head of Media Rights Formula 1, dodává: „ Jsme potěšeni, že můžeme rozšířit naše partnerství s AMCNI CNE, protože poskytují vysoce kvalitní vysílání fanouškům F1 v České republice a na Slovensku, kde popularita tohoto sportu neustále roste. Toto rozšířené partnerství znamená, že v době, kdy sport vstupuje do vzrušující nové éry, fanouškům F1 v regionu neuteče ani vteřina akce během závodního víkendu v průběhu dalších tří sezón .“

Kromě Formule 1® mají možnost diváci Sport1 a Sport2, díky prémiovým akvizicím, sledovat i další pořady, jako jsou elitní golfový turnaj okruhu PGA ze San Francisca, šampionát cestovních vozů WTCR - FIA World Touring Car Cup, KHL, hokejovou CHL, fotbalovou kvalifikaci na Mistrovství Evropy UEFA, Ligu národů UEFA, špičkové fotbalové poháry Coppa Italia a Copa del Rey či házenkářskou Ligu mistrů EHF.