Brzy kanál pro fanoušky divadla a muzikálů 4ever Theater

23.08.2020 11:11

DNES!

Majitel hudebních a dětských kanálů na Ukrajině Rudolf Kirnos ohlásil spuštění svého nejnovějšího projektu 4ever Theater. Nová stanice má vysílat světové show a také muzikály.

Stanice 4ever Theater bude k dispozici divákům na Ukrajině a v Moldavsku prostřednictvím satelitu. Vysílání bude první dva měsíce šířeno zdarma ( FTA) a poté bude zakódováno. Obyvatelé USA, Kanady, Německa a Polska budou moci sledovat tento kanál v OTT sítích.

Představitel skupiny 4ever požádá regulační orgány v několika zemích o vysílací licenci. Učiní tak, jakmile bude nový televizní kanál připraven k provozu.

" Jedná se o jedinečnou kombinaci kinematografických děl, divadelních představení a muzikálů. Můžete zde vidět "Zpívání v dešti“ (Singing in the rain) a sovětskou verzi Mary Poppins "Zabít draka" (To Kill a Dragon) a "Fantom opery“ (The Phantom of the Opera) ," uvedl Rudolf Kirnos.

Kirnos je producentem známých hudebních kanálů 4eve Music a EU Music a také dětských programů NIKI Kids a NIKI Junior. Vysílání těchto stanic je zatím šířeno FTA na satelitu Eutelsat 9B (9°E). Distribuční signál ale bude brzy zakódován. Závisí to na pokroku v jednáních s televizními operátory.

zdroj: detector.media + cableman.info + satkurier.pl