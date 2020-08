Kanály M-1 Global, KHL HD či TNT Music míří do MTS TV

Ruský telekomunikační operátor MTS chystá významné změny v nabídce satelitní placené televize MTS TV (satelit ABS 2A, 74,7°E). Všechny změny proběhnou v pondělí 24. srpna 2020.

Do balíčků Bazovyj (Basic), Razširennyj (Extended), Bazovyj Plus (Basic Plus) a Razširennyj Plus (Extended Plus) budou zařazeny další vzdělávací, sportovní a hudební stanice - konkrétně HDL HD, Živi!, M1-Global, Match! Igra HD, Match! Strana, KHL HD a TNT Music. Zároveň bude stávající program Match! Arena ve všech balíčcích nahrazen HD verzí.

Vedle těchto nových programů bude balíček Bazovyj rozšířen o televizní stanice Mužskoje Kino HD, Kinosvidanie, Naše Novoje Kino, Kinomix a Gulli Girl, které byly doposud dostupné zákazníkům jen ve vyšších balíčcích.

Provozovatel hodlá posílit také vyšší balíčky o nové stanice: Nostalgia (balíčky Razširennyj, Razširennyj Plus), Kinoužas HD (paket Vzrostlyj /balíček Pro dospělé/), Malyš TV (paket Detskij /balíček Dětský/).

Automobilový kanál MotorTrend se odebírá z hlavních balíčků MTS TV a bude k dispozici jen jako součást balíku Okean Otkrytyj (Ocean of Discoveries).

Operátor rozšíří nabídku také pro firemní zákazníky. Stanice Dom Kino, Pobeda HD, Dom Kino Premium HD, Enisej, Jugra, Sankt-Peterburg a paket Super! Match s kanály Match! Arena HD, Match! Igra HD a Match! Strana budou přidány do balíčků Bazovyj Biznes Centr, Bazovyj Byznes Ural, Bazovyj Biznes Sibir a Bazovyj Biznes TV.

Ze všech balíčků (včetně tarifů pro firemní klienty) budou odstraněny stanice TV XXI, Teledom HD, Prosvešenije, Uspech, RTG TV, RTG TV HD, Match! Arena SD.