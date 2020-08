Maďarská Kiwi TV rebrandována na TV2 Kids

20.08.2020 12:39

DNES!

Maďarská komerční televizní skupina TV2 představila v pondělí 17. srpna 2020 svůj dětský kanál Kiwi TV pod novým názvem - TV2 Kids. Stanice bude i nadále nabízet své cílové skupině nejpopulárnější příběhy.

TV2 postupně posiluje svoji značku na maďarském trhu. V minulosti skupina přejmenovala svůj zábavní kanál Humor+ na TV2 Comedy. Nyní se pod novým názvem vysílá i dětský kanál.

▲ TV2 Kids

V případě dětské stanice se změnilo jen logo a grafika na TV2 Kids. Programové schéma neprošlo žádnou zásadní změnou. TV2 Kids přinese svým divákům mj. i Littlest Pet Shop II., Littlest Pet Shop III., My Little Pony: Magical Friendship III., My Little Pony: Magical Friendship IV a mnoho dalších.

Stanice TV2 Kids je součástí DTH platforem UPC Direct (balíček Medium na 109. pozici) a v T-Home (Amos).