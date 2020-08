Seat Music Awards a Power Hits Estate - koncerty populární hudby

27.08.2020 10:50

DNES!

Na televizní obrazovky se vrací živá hudba. Rai, Sky Italia, RTL 102.5 a Radio Italia ve spolupráci s městem Veronou a Music Innovation Hub SpA, Friends and Partners, Live Nations Italy a Vivo Concerti představují unikátní projekt "Accendiamo la Musica - We Turn On The Music" (Zapínáme muziku).

Během devíti dnů se ve 2000 let staré veronské aréně vystřídá na 80 zpěváků současné italské i mezinárodní hudební scény.

Tentokrát s výraznou novinkou: pódium bude přímo uprostřed arény, což především televizním divákům umocní zážitek ze sledování.

Poprvé od propuknutí pandemie bude divákům umožněn vstup do arény, i když v omezeném počtu a s rozestupy.

I díky tomu více vyniknou speciální světelné efekty které osvětlí celou arénu.

A že se diváci u obrazovek mají na co těšit, dokazují i technické aspekty:

• 810 speciálních efektních světel uspořádaných po celé aréně.

• 2 televizní drony, jeden 150m nad arénou a druhý který bude sestupovat až k divákům a pódiu.

• 24 televizních kamer, které budou zabírat arénu ze všech stran.

• 22 techniků, kteří budou synchronizovat světelné efekty z 270 odbavovacích pozic a spoustu dalších technických vychytávek.

"Accendiamo la Musica" je mamutí projekt, který nemá v této podobě v Evropě obdoby. Projekt, ve kterém hudba, technologie, design a vizionářská odvaha posouvají kouzlo hudby za hranice fantazie.

Projekt, na kterém se spojily italské televize a rádia má za cíl podpořit hudbu a hudebníky především v Itálii po koronavirové pandemii a veškerý výtěžek ze vstupného a televizních reklam bude věnován všem pracovníkům v hudebním průmyslu a jejich rodinám. Všichni zpěváci budou účinkovat bez nároku na honorář.

Vystoupí například: Zoe Wees (Německo), Bob Sinclar (Francie), DJ Topic (Německo), Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Mika (Anglie), Zucchero, Fedez, Raf, Francesco Gabbani, Nek, Diodato, Mahmood, Tiziano Ferro, Elettra Lamborghini, Il Volo, Takagi & Ketra feat. Gipsy Kings (Francie), Gianna Nannini, Baby K (Singapur) a řada dalších.

Seat Music Awards 2020:

2. a 5. září večer na Rai 1 a Rai Play.

Power Hits Estate 2020:

9. září večer na RTL 102.5 TV, Sky Uno a TV8.

6. září od 19:00 hodin se uskuteční speciální koncert Heroes 2020, který jako jediný nebude pro TV diváky zdarma. Přenos bude k dispozici on-line za poplatek. Sestřih koncertu odvysílá během podzimu Radio Italia.

Programy Rai 1 a RTL 102.5 TV vysílají FTA na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.

Z důvodu neustále se vyvíjející situace okolo koronaviru, mohou být koncerty přesunuty či zrušeny bez předchozího upozornění.

Zdroje: Rai, RTL 102.5, Radio Italia