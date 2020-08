Vlaky přijíždí do stanice Prima ZOOM

27.08.2020 12:04

DNES!

Dokumenty o vlacích patří na Prima ZOOM mezi divácky nejpopulárnější. A proto vám nabídneme dva novinkové vlakové seriály. Nejdříve nás čeká nostalgická výprava po nejkrásnější nádražích Evropy v dobách jejich největší slávy.

Další seriál nás proveze po světových železničních sítích. Díky Prima ZOOM si užijete dechberoucí vlakové putování od parních lokomotiv a největšího rozkvětu železnice až po ty nejmodernější mašiny.

Prima ZOOM vás vyveze vlakem:

Od 1. 9. 20.00 Nejslavnější evropská nádraží

Od 20. 9. 20.00 Majestátní vlaky III

Nejslavnější evropská nádraží (5 dílů, reprízy v pátek ve 13.10)

Navštivte pět nejslavnějších evropských nádraží v Miláně, Londýně, Antverpách, Budapešti a Paříži, která byla postavena už v 19. století, ale dodnes zůstávají významnými prvky městské architektury. Tyto katedrály industriálního věku mají před sebou budoucnost plnou kosmetických úprav. Jejich prostory jsou zároveň plné úžasných příběhů o architektonických a mechanických inovacích v dobách, kdy Evropu spojovaly především parní lokomotivy. Vychutnejte si krásy skvostných budov a odhalte tajemství, která ukrývají.

1. 9. - Milán

8. 9. - Paříž

15. 9. - Londýn

22. 9. - Antverpy

29. 9. - Budapešť

Majestátní vlaky III (6 dílů, opakování středy od 15.55)

20. 9. Norské železnice

Náš vlakový průvodce Teddy Wilson nás nejprve vezme z Osla do Bergenu - na trať, kde je 182 tunelů. Na nádraží v Myrdalu přestoupíme na vlak ke fjordu. Vlak z Myrdalu klesne během 20 kilometrů o 866 metrů ke hladině moře ve Flamu. Z Bergenu se Teddy přesune do Trondheimu a odtud pojede vlakem do cíle ve městě Bodo. Na trase stojí mnoho mostů a jejich údržba je velmi náročná. Dále budeme sledovat odstřel skály. Suť musí být ihned odstraněna, aby vlak mohl projet. Podíváme se i na temnou minulost části železnice. Tu stavěli za druhé světové války sovětští zajatci. Vlak po cestě míjí mohylu polárního kruhu. Na trati se zpevňuje skála, která se tyčí podél kolejí. Do skály je nutné dát lepidlo a šrouby. Nechte se unést severskou železnicí.

27. 9. Italské železnice

Tentokrát pojedeme nejprve z Milána do Neapole a poté se vydáme na trať z Benátek do Turína. Z Milána se jede rychlovlakem Frecciarossa 1000. Tento vlak dokáže jet až 400 km/h, maximální povolená rychlost je ale 300 km/h. V Itálii dochází k častým zemětřesením, proto musela být trať postavena tak, aby otřesům odolala. Druhý vlak je Italo Evo, který jede z Benátek do Turína. Tento vlak vychází z rychlých aut a lásky k závodění. Hlavní inspirací bylo Ferrari P4 z roku 1967. Vlak pojme až 450 pasažérů a dosáhne maximální rychlosti až 250 km/h. Podíváme se také do dílny, kde se vagóny vyrábějí, a rovněž do řídícího centra. Zavítáme také na stavbu nové vysokorychlostní trati, která by měla být hotova v roce 2023.

4. 10. Australská železnice

Teddy Wilson pojede vlakem jménem Indian Pacific. Cesta začíná v Perthu a končí v Sydney. Vlak měří 775 metrů. Indian Pacific nabízí zlatou a platinovou třídu. První zastávka je ve zlatém dole. Trať je tam jednokolejná a vlaky se musí na určitých místech vyhýbat. Je však třeba zastavit, protože na trati vykolejil nákladní vlak, a nakonec je dokonce vrátit se vrátit do Perthu. Teddy se jede alespoň v džípu podívat na krajinu v okolí. Odstranit škody po vykolejení trvalo týden. Teddy opět nastupuje do vlaku. Třetí den přijíždí vlak do města Adelaide a poté se vydává do hor. Teddy se projede i lanovkou, kterou dříve používali horníci. V Modrých horách se nacházejí eukalyptové lesy. Kvůli eukalyptovému oleji jsou vysoce hořlavé. Vlak se konečně v pořádku dostává do své cíle cesty - do Sydney.

11. 10. Thajské železnice

Ve čtvrtém dílu zamíříme do jihovýchodní Asie, konkrétně do Thajska, kde nás čeká čtyřdenní, 1300 km dlouhá cesta po thajské železnici. Cesta začíná na nádraží Suratthani, dalšími zastávkami budou Bangkok, Lopburi, Thajská vrchovina a nakonec prastaré město Chiang Mai. Železnice je v Thajsku státní, má asi 250 lokomotiv, z nichž většina je starších než 40 let. Také vlaky jsou tu pomalejší, do 95 km/h. Nejdelší trať pochází z 20. století, je ale udržovaná, stejně jako zdejší vlaky. Železniční doprava je zde levná, existuj tři třídy odsrtupňované kvalitou a cenou. Už druhá třída je pohodlnější a klimatizovaná, dokonce s jídlem v ceně. 90 % tratí je jednokolejných. Prioritou jsou proto nyní dvojkolejné tratě, působí zde jediná mobilní svářečka v zemi. Staví se tempem 1,5 km tratě denně, zemi by měli zkompletovat cca za 7 let. Teddy vystupuje v Bangkoku, odkud vyrazí na západ do vesnice Kanchanaburi. Jede po tzv. železnici smrti - přezdívku získala kvůli více než 100 000 mrtvých během jejího budování. Vlak staví na mostě přes řeku Kwai. Cestou dále na sever se koleje začínají klikatit a jsou příkré, na následujícím nádraží se připojuje další lokomotiva. 4800 koňských sil teď vleče vagony vzhůru. Na cestě je také tunel Khuntan - nejdelší železniční tunel v Thajsku. Po něm následuje stejnojmenné nádraží - nejvýše položené nádraží v Thajsku. Zde odpojují druhou lokomotivu a sestupují do cílové stanice Chiang Mai.

18. 10. Jihoafrická železnice

V dalším dobrodružství zamíříme na jih Afriky na Durbanské nádraží, kde vznikla roku 1860 1. železnice. Vyráží odtud vlak Chlouba Afriky, jehož cesta povede na sever do Pretorie a dále jihozápadně přes poušť do Kapského města. Vlak patří společnosti Rohana Vose, který v 80. letech zbohatl na součástkách k vozům a pro rodinu pořídil 4 vagony, aby mohli podnikat velkolepé výlety. Za použití kolejí ale musel platit vládě a nebyly to právě malé peníze. Proto začal do svých vlaků prodávat jízdenky a takto to pokračovalo až doposud, kdy má jeho společnost 450 zaměstnanců. Pro 37 cestujících je zde 16 zaměstnanců, všichni tak budou maximálně zahrnuti veškerými službami. Teddyho kajuta je luxusní - vypadá jako plně vybavený byt. Má ložnici, koupelnu s vanou atd. Cesta do Pretorie potrvá několik dní, skoro jistě nebudou na místě včas, ale s tím se na jihu Afriky počítá. Společnost Rovos Rail nekupuje nové vagony, ale shání vyřazené a ty přestavuje. Upravují se i lokomotivy, aby měli strojvedoucí co nejlepší výhled. V Pretorii je připojeno 6 dalších vagonů a následovat bude 1600 km dlouhá cesta do Kapského města.

25. 10. Švýcarská železnice

Kolejová doprava tvoří ve Švýcarsku páteř veřejné dopravy. Švýcarsko má hustou železniční síť s dobrou nabídkou služeb. Klasická železniční doprava spolu se zajímavými horskými a úzkorozchodnými drahami v Alpách je jedním ze znaků Švýcarska. Švýcarská železniční síť měří přes 5000 km, je nejhustší na světě a je téměř celá elektrifikována. Po japonské železnici patří mezi nepřesnější. V tomto dílu se vydáme po legendární Bernina Express, vedoucí ze švýcarského Churu přes horské středisko Svatý Mořic až do italského Tirana. Právem bývá označována jako trať vedoucí „od ledovců k palmám“.

