Déčko vzdělává a baví diváky už sedm let

02.09.2020 12:38

Do nové sezóny Déčko vstupuje s bohatou nadílkou premiérových pořadů. Děti se mohou těšit například na ekologicky zaměřený seriál Rejpavá žížala, nové díly Pata a Mata nebo večerníček Honza a beránek podle Josefa Lady.

Vrací se i Agent v kapse nebo Pětka z garáže. Po celý školní rok se ČT :D bude věnovat tématu ochrany životního prostředí. Vzdělávání prostupuje i do dalších projektů České televize určených dětem. Na obrazovky se včera vrátila UčíTelka a v rozšířené verzi pokračuje i platforma ČT edu.

Průvodcem hravého seriálu, který se zabývá stavem planety je animovaná žížala zvaná Rejpavá a její lidská kamarádka Anička. Spolu řeší šetření vodou, úspory tepla a světla, ochranu zvířat nebo recyklaci. Jednotlivým tématům se bude podrobněji věnovat web Déčka. „Rejpavá žížala má velmi vtipný scénář. Nejmenší se dozvědí základní věci z oblasti ekologie velmi zábavnou formou,“ prozrazuje Mahulena Bočanová, která ztvárnila tetičku hlavní lidské hrdinky.

▲ Studio Kamarád (foto: ČT)

Pokračování Agenta v kapse malé diváky připraví na to, co je může potkat, pokud se ocitnou nečekaně samy nebo v situaci, kterou neznají a mohla by je vystrašit. „ Vybrali jsme šestnáct různých témat - boj se šikanou, ztracení se na exkurzi, jízdu na koni nebo založení ohně ,“ říká Václav Jílek, představitel u dětí velmi oblíbeného Agenta v kapse.

Prvními seznamovacími krůčky s klasickou hudbou děti provede přední houslový virtuos Pavel Šporcl, který si do pokračování svého pořadu Hudební perličky Pavla Šporcla bude zvát profesionální muzikanty a mladé talenty. „Děti jsou velmi vnímavé publikum, a proto je třeba vzbudit u nich lásku muzice vhodnou a pro ně přijatelnou formou.“ Moderní hudbě se zase bude věnovat pokračování Pětky z garáže. Hlavní hrdinové stále poctivě zkouší a snaží se složit další píseň, tentokrát za pomocí speciálních hostů Ondřeje Gregora Brzobohatého, Terezy Maškové nebo Emmy Smetany.

Večerníček letos slaví pětapadesáté narozeniny a v podzimním programovém schématu se objeví dva premiérové seriály, nové díly Pata a Mata a zbrusu nový Honza a beránek, který v sobě spojuje výtvarný projev Josefa Lady a klasickou pohádkovou postavu českého Honzy. „ Jako dítě školou povinné jsem se do obrázků Josefa Lady zamiloval. Začalo to knížkou Bubáci a hastrmani. A nyní díky Honzovi a beránkovi jsem měl možnost namlouvat večerníček, který Lada vymyslel. To mě strašně lákalo ,“ vzpomíná Josef Dvořák, který novými pohádkami na dobrou noc provází.

▲ Honza a beránek (foto: ČT)

Příští rok Studio Kamarád oslaví kulaté jubileum. Poprvé se na obrazovkách objevilo 4. ledna 1981. Zkušební televizní kariéru oblíbení plyšáci započali už o několik týdnů dříve. „ Bylo to něco nového. Velkou zásluhu na oblibě pořadu má výtvarník Stanislav Holý. Jůheláci jsou výborně vymyšlení a celá dekorace má úžasně pozitivní rozměr ,“ říká Jiří Lábus, který postavičku Jů namlouvá od samého počátku vysílaní.

Jednotlivé pořady doplňuje interaktivním obsahem, hrami a aplikacemi webový portál Decko.cz. V září se děti po prázdninovém putování s letní soutěží mohou vrátit na své oblíbené virtuální hřiště a zahrát si čtyři zbrusu nové hry. Garáž beat k pořadu Pětka z garáže rozvíjí postřeh, rytmiku a muzikalitu. Žížalí trenažér nejmenším představí žížalu a její úlohu v přírodě. Interaktivní pexeso Mlsní medvědi trénuje vizuální i zvukovou paměť a hra a její mobilní aplikace Ostrov Kostrov rozvíjí prostorovou představivost a logické myšlení.

Déčko také připravilo celoroční vzdělávací soutěž nazvanou Planeta je Prga, která se zaměřuje na téma ochrany životního prostředí. „ Celým projektem děti bude provázet neohrožená hrdinka, princezna Prga, které se každý měsíc odvážně utká s novou výzvou. Našim cílem je přimět diváky, aby přemýšleli o světě, který nás obklopuje, aby se aktivně zapojovali do ochrany životního prostředí ,“ říká výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha.

I mimo prostor Déčka Česká televize pokračuje ve vzdělávacích aktivitách, které operativně připravila v době jarního výjimečného stavu. Na obrazovku se vrátila UčíTelka, která je každý den věnována jednomu předmětu a zaměřuje se na žáky prvního stupně základních škol. Nově se každou neděli objeví magazín UčíTelka - kabinet určený zejména rodičům a učitelům. Témata proto budou spojena se vzděláváním - metodami výuky, přípravou na přijímačky, opakováním látky i chytrými hrami. Rozšiřuje se i působení webu ČT edu, s nímž se vzdělávalo již přes půl milionu uživatelů.

zdroj: ČT