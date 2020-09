Objevte pravdu skrytou za Hollywoodskými trháky na Spektrum TV

02.09.2020 10:13

Skuteční lidé a jejich příběhy a nejrůznější události jsou někdy takové, že je jen tak někdo nevymyslí. Reálné příběhy stále fascinují diváky a inspirují tak Hollywoodské tvůrce.

Ti někdy ale popustí uzdu kreativity tak výrazně, že nakonec má filmový příběh s původní předlohou pouze málo společného. Příběhy psané životem, které jsou ještě zajímavější než filmy, které na jejich základě vznikly, můžete poznávat díky dokumentárnímu pořadu Filmy a realita na televizi Spektrum od 5. září každou sobotu a neděli ve 22:00.

Trest pro nevinnou

Seriál Filmy a realita vás seznámí na příklad s Amandou Knox, jejíž příběh obletěl celý svět hned několikrát. Poprvé v roce 2007 když byla v italské Perugii zatčena za brutální vraždu své spolubydlící Meredith Kercher. Následně v roce 2009, když byla odsouzena k 26 letům vězení a poté ještě v letech 2011, kdy byla soudem uznána nevinnou, a 2015 kdy byla Nejvyšším soudem konečně zproštěna všech obvinění. Není divu, že atraktivní mladá Američanka v takové situaci velmi rychle získala pozornost médií.

▲ Trest pro nevinnou (foto: AMC)

Zejména bulvární tisk na nic nečekal a okamžitě začal o Amandě mluvit jako o zvrácené promiskuitní vražedkyni, která se vyžívá v krutostech a tváří v tvář smrti zůstávala naprosto chladná. Časem ale na povrch začala vyplouvat procesní selhání italských vyšetřovatelů a soudců, a fantastická důkazy nepodložená teorie státního zástupce začala dostávat výrazné trhliny. Příběh chladnokrevné vražedkyně se tak proměnil v životní drama křivě odsouzené nevinné ženy.

Dva hrdinové dvou válek

Dokumentární pořad na televizi Spektrum vám představí i dva vojáky Armády Spojených států amerických, kteří vstoupili do historie jako hrdinové, i když každý jindy a jinak. Poznat tak můžete Louise Zamperiniho, olympijského běžce, pilota a válečného zajatce. Zamperini se jako běžec zúčastnil Olympijských her v Berlíně v roce 1936, kde jeho výkon zaujal samotného Adolfa Hitlera, který si s ním vyžádal osobní setkání. Do obecného povědomí se ale dostal až kvůli nehodě jeho bombardéru v Tichomoří za druhé světové války. Zamperini jejím následkem strávil 47 dní ztracen na moři a poté padl do brutálního japonského zajetí. Byl ale schopen vydržet nelidské podmínky, ponižující zacházení, trýznění a mučení celé dva roky a vrátil se domů jako hrdina.

Druhým vojákem, jehož příběh představí Filmy a realita je Chris Kyle, jehož život je předlohou filmu Americký sniper. Kyle byl ostřelovačem za Války v Iráku, kde odsloužil celkem 4 turnusy a dosáhl 160 potvrzených zásahů nepřátel. Chris Kyle na rozdíl od Louise Zamperiniho nedostal příležitost dožít se úctyhodného věku. Ve svých 38 letech byl totiž na ranči v Texasu zavražděn mladým veteránem, který trpěl posttraumatickou stresovou poruchou.

Sledujte televizi Spektrum každou sobotu a neděli ve 22:00 a seznamte se s aktéry mimořádných dramat skutečného života. Znovu natočené situace a výpovědi svědků jsou podepřeny autentickými archivními záběry, které vám pomohou odhalit pravdu za oblíbenými hollywoodskými trháky.

zdroj: AMC