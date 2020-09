Hyde Park Civilizace se vrací na obrazovky ČT24

Už čtyři roky je věda pravidelnou a každodenní náplní vysílání České televize. Samostatná redakce vznikla 5. září 2016 a za dobu své existence zpracovala na pět tisíc témat, jen loni jich nabídla do vysílání 1736.

Od ledna také divákům poskytovala vědecký pohled na pandemii koronaviru. Po půlroční pauze se nyní vrací na obrazovku i pořad Hyde Park Civilizace. V sobotu 5. září přivítá Daniel Stach ve vysílání nositele Nobelovy ceny, australského imunologa Petera Dohertyho.

Pořad Hyde Park Civilizace moderuje Daniel Stach už devátým rokem. Za tu dobu vedl rozhovory s již osmadvaceti nositeli Nobelovy ceny. V soboru k nim přibude další. „Devětadvacátým nobelistou bude australský imunolog Peter Doherty, který zjistil, jak náš imunitní systém pozná, kdy má zaútočit a kdy zůstat v klidu. Mluvit budeme také o novém typu koronaviru i o tom, proč se díky ovci stal sám pokusným králíkem,“ avizuje témata rozhovoru moderátor Daniel Stach, který se v posledním půlroce stal i jednou z hlavních tváří vysílání o pandemii, kterou redakce vědy od března denně ve vysílání pokrývala.

▲ Hyde Park Civilizace a Daniel Stach (foto: ČT)

„ Příchod globální pandemie do Česka pro nás byla zatím největší zkouška. I v nejkrizovějších týdnech jsme nad rámec obvyklé každodenní práce připravili pět speciálních vysílání pořadu Země v nouzi ,“ říká vedoucí redakce vědy Jaroslav Zoula a Daniel Stach jej doplňuje: „ Vstupovali jsme do vysílání s tematickými bloky, ve kterých jsme vysvětlovali konkrétní dění, novinky ve vývoji léků nebo vakcíny. Dávali jsme do kontextu aktuální čísla, aby diváci měli hlubší přehled o tom, co se děje a jaké jsou trendy, protože samotné číslo nově zachycených nakažených nestačí .“

Na webu ČT24 v sekci věda (www.veda24.cz) bylo za poslední rok uveřejněno 1529 článků, z toho tři sta o nemoci Covid-19. První článek publikovala redakce 3. ledna a jednalo se o vůbec první autorský článek o koronaviru v rámci všech českých médií. Zájem čtenářů vyvolaly i příspěvky na sociálních sítích. Videa na facebookové stránce redakce vědy čítají 8,5 milionů zhlédnutých minut, což představuje nárůst o 493 % v porovnání s druhým pololetím roku 2019.

Redakce v uplynulém půlroce připravila rovněž čtyři tematická vysílání k výročí konce 2. světové války a speciální vysílání s přímým přenosem startu první komerční lodi s posádkou k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) Crew Dragon, a to včetně živě komentovaného připojení lodi k ISS.

V sobotu se do vysílání opět po půlroční pauze vrací premiérovými díly pořad Hyde Park Civilizace, rozhovor s Peterem Dohertym uvidí diváci programu ČT24 od 20:05 hodin.

zdroj: ČT